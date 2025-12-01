KT알파쇼핑, kt wiz와 9년째 야구꿈나무 위한 후원금 전달

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 kt wiz(대표 이호식), KT그룹 희망나눔재단과 함께 야구를 사랑하는 아이들의 꿈을 응원하기 위해 총 2천만원의 후원금을 마련해 베스트원야구단에 전달했다고 1일 밝혔다.

KT알파 쇼핑은 2017년부터 공동 사회공헌 협약을 토대로 kt wiz 매칭 야구선수의 시즌성적에 따른 후원금을 조성하고, 프로야구경기 관람행사를 진행하는 등 다양한 경제·문화적 지원활동을 펼쳐왔다.

올해는 2025 KBO골든글러브 후보에 오른 kt wiz 에이스 투수인 고영표, 소형준 선수가 지난 2022년에 이어 다시 한번 뜻을 모았으며, 선수들의 승수당 50만원씩 적립한 후원금에 KT알파 쇼핑이 기부금을 더해 총 2천만원을 마련했다.

KT알파 쇼핑, 유소년야구단 후원금 전달식

이와 함께 KT알파 쇼핑은 지난 11월 29일 수원컨벤션센터에서 개최된 ‘2025 kt wiz 팬 페스티벌’에 베스트원야구단 대표학생들 및 가족들을 초청해 ‘사랑의 후원금 전달식’을 진행했다. 베스트원야구단은 장애, 비장애 아동들이 함께 활동하는 유소년야구단으로 9년째 후원 및 문화활동에 함께 하고 있다.

후원금 전달식에 참석한 kt wiz 고영표 선수는 “소형준 선수와 의미 있는 행사에 동참할 수 있어 행복하고 영광스러운 한 해였다”면서 “야구를 사랑하는 아이들의 꿈과 열정을 응원하는 마음으로 책임감을 가지고 마운드에 올랐다”고 소감을 말했다.