프롬랩스, ‘올영세일’ 참여…전 제품 할인

글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)가 운영하는 더마 헤어케어 브랜드 프롬랩스가 6일까지 일주일간 진행되는 ‘12월 올영세일’에 참여한다고 1일 밝혔다.

이번 올영세일에서는 프롬랩스의 손상모 케어 전 라인업을 한번에 만나볼 수 있다. ▲단백질 흡착 트리트먼트 ▲단백질 흡착 노워시 트리트먼트 스프레이 ▲단백질 흡착 부스터 파우더 ▲단백질 흡착 샴푸 등 프롬랩스 베스트셀러를 최대 32% 할인된 가격으로 제공한다.

[사진자료] 프롬랩스 손상모 케어 라인

프롬랩스 관계자는 “최근 국내외에서 이어지는 긍정적인 성과를 통해 많은 분들이 프롬랩스의 기술력을 직접 경험하고 있다”며 “이번 올영세일을 통해 더욱 많은 고객들이 프롬랩스만의 차별화된 손상모 개선 효과를 체감하길 바란다”고 말했다.