롯데홈쇼핑, ‘산타의 초대장’ 특가 기획전

롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 크리스마스 시즌을 앞두고 이달 7일까지 ‘최유라쇼’, ‘요즘 쇼핑 유리네’가 함께하는 콜라보 기획전 ‘산타의 초대장’을 열고, 두 진행자가 추천하는 크리스마스 아이템을 특가에 선보인다고 1일 밝혔다.

이번 기획전은 고객이 크리스마스 시즌에 맞는 추천 상품을 한눈에 살펴보고 선택할 수 있도록 마련한 모바일 기획전이다. 프리미엄 상품 선별로 마니아층이 두터운 ‘최유라쇼’와 감각적인 라이프스타일 제안으로 젊은 세대의 공감을 얻고 있는 ‘요즘 쇼핑 유리네’ 두 대표 프로그램의 최초 콜라보레이션이다.

방송 상품 선정 과정에서 직접 사용해 보고, 꼼꼼하게 검증하는 최유라, 이유리의 추천템만 엄선해 선보인다. 취향별, 가격대별로 일명 내돈내산템, SNS히트상품, 대표 프로그램 인기 상품들을 선별했다.

추천 상품은 프리미엄 디저트, 커트러리, 난방용품 등 총 25종이다. 특히, 크리스마스 시즌 수요가 높은 프리미엄 디저트들을 집중적으로 선보인다. 영국 왕실에서 즐겨먹는 수제 초콜릿 ‘샤르보넬 워커 초콜릿’, 고급스러운 패키지의 ‘워커힐 티라미수 케이크’, 이탈리아 전통 크리스마스 케이크 ‘오레 리에떼 파네토네’ 등을 합리적인 구성으로 기획했다. 200년 장인정신이 깃든 ‘라네로시 블랭킷’, 아일랜드 헤리티지의 상징 ‘라스본 캔들’, 명품 커트러리로 꼽히는 ‘사브르 커트러리’ 등 홈파티 데코용품을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 프리미엄 핸드메이드 드라이어볼인 ‘플러퓨스’, 단독 패션 브랜드 ‘LBL 스카프’ 등 시즌 한정, 기획 상품들을 소개하고, SNS인증 및 댓글을 남긴 구매고객 중 추첨을 통해 ‘모바일 케이크 교환권’을 제공하는 이벤트도 진행한다.

해당 기간 동안 ‘최유라쇼’, ‘요즘 쇼핑 유리네’ TV방송에서도 홈파티 상품들을 집중 편성한다. 이달 3일 ‘요즘 쇼핑 유리네’에서는 홈파티 필수 메뉴인 ‘끼리 디저트 패키지’를, 4일 ‘최유라쇼’에서는 올리브 오일계의 최고급 라인인 ‘프란치 빌라마그라 그랑크뤼 올리브오일’ 등을 단독으로 선보인다.