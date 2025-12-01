DJI·스카이픽셀, 제11회 사진·영상 공모전 개최

중국 드론기업 DJI는 글로벌 항공 촬영 커뮤니티 스카이픽셀과 진행하는 '제11회 스카이픽셀 사진·영상 공모전' 접수를 시작했다고 1일 밝혔다.

올해 공모전 주제는 '프레임 더 월드'다. 항공·핸드헬드 촬영을 활용한 창작 작품을 모집한다. 접수 기간은 내년 3월 10일까지다.

DJI·스카이픽셀 제11회 사진 영상 공모전 (사진=DJI)

이번 공모전은 사진·영상 부문을 포함해 총 53개 상, 20만 달러 이상 상금과 장비를 제공한다. 모든 참가자에게는 DJI 온라인 스토어에서 사용할 수 있는 크레딧도 제공된다.

출품작은 DJI 드론 또는 DJI 카메라·짐벌·액션캠 등으로 촬영된 작품이어야 한다. 사진은 DJI 드론 촬영 이미지만 가능하며, 영상은 항공·핸드헬드 중 선택해 제출할 수 있다.

또한 올해는 매주 우수작을 선정하는 '주간상' 제도가 새롭게 도입됐다.

심사에는 오스카 촬영상 수상자 월리 피스터, 자연 촬영 전문가 벤자민 하드먼, 풍경 사진가 다니엘 코단 등 글로벌 사진·영상 분야 전문가들이 참여한다.