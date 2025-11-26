DJI, 블랙프라이데이 최대 30% 할인

중국 드론·카메라 기업 DJI가 오는 30일까지 쿠팡에서 블랙프라이데이 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

DJI는 이번 행사에서 드론·짐벌·마이크 등 DJI의 주요 제품군을 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다. 대상 제품은 ▲미니 4 프로 시리즈 ▲오즈모 모바일 시리즈 ▲마이크 미니 ▲미니 4K ▲네오 ▲아바타 2 등 드론·짐벌·마이크 제품이다.

DJI 미니 4 프로 (사진=DJI)

가장 할인율이 높은 제품 DJI 마이크 미니 라인업은 기존 15만3천원 구성을 10만7천원에 제공한다. 초경량 4K 촬영을 지원하는 DJI 미니 4K 플라이모어 콤보는 약 15% 할인된다. 네오 시리즈와 아바타 2 라인업은 15% 이상 할인폭이 적용된다.

DJI 관계자는 "촬영 입문자부터 전문 크리에이터까지 다양한 사용자층이 실제로 체감할 수 있는 실속형 할인으로 연말 쇼핑 수요를 겨냥했다"고 말했다.