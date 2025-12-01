[인사] 인더스트리뉴스

인사입력 :2025/12/01 14:24

김익현 미디어연구소장 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲광고국장 어승룡

김익현 미디어연구소장sini@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인더스트리뉴스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

쿠팡, 3370만 개인정보 유출…내부 직원 소행?

[이유IT슈] 中 전기차 업체들, 왜 스마트안경까지 만들까

"AI 기본법만으로 부족"…산학계, '한국형 표준 체계' 필요성 한목소리

KT CEO 후보 내주 초 8명 압축...조직 수습 최우선 과제로

ZDNet Power Center