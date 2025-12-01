일화 과즙 음료 ‘팅글’, 누적 판매 357만개 돌파

일화의 과즙 저칼로리 탄산음료 브랜드 팅글이 누적 판매량 357만개를 넘어섰다.

일화는 1일 이 같은 실적을 공개하며 지난해 12월 첫 제품을 출시한 이후 빠른 라인업 확장과 수요 증가가 이어지고 있다고 밝혔다.

팅글은 ‘레몬애사비소다’를 시작으로 ‘레몬애사비스틱’, ‘리얼에이드’ 등으로 제품군을 넓혀왔다. 상큼한 맛과 낮은 칼로리, 탄산의 청량감을 앞세워 소비자 반응이 꾸준히 이어졌다는 설명이다.

특히 레몬애사비소다는 사과초모식초 최대 1천mg, 식이섬유, 비타민B6, 나이아신 등을 함유해 건강 음료 트렌드와 맞물리며 단일 품목으로 누적 357만개 판매를 기록했다.

팅글.(사진=일화)

일화는 올해 건강 관리 수요 증가에 맞춰 ‘레몬애사비스틱’을 출시했다. 휴대성을 강조한 액상 스틱 형태로, 물이나 탄산수에 희석해 간편히 마실 수 있어 여름철 판매량이 증가했다.

이어 저칼로리 고과즙 탄산음료 ‘팅글 리얼에이드’ 청사과·오렌지 2종도 선보였다. 두 제품은 과즙 농축액을 각각 20%, 15% 함유해 풍미를 높였으며, 무설탕 구성으로 청사과 20kcal, 오렌지 15kcal로 칼로리 부담을 낮췄다.

올여름 무더위가 이어지면서 탄산·건강 음료 수요가 동반 상승해 팅글 브랜드는 8월 월간 최대 판매량을 기록하며 최고 매출을 달성했다. 일화는 소비자 취향에 맞춘 신제품을 지속 출시해 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이라고 밝혔다.