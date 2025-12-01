[ZD e게임] '카발 레드', 모바일로 즐기는 '콤보 액션'…원작 감성 충실

20년 장수 IP '카발'이 또 한 번의 진화를 거쳤다. 이스트게임즈는 대표작 '카발 온라인'을 새롭게 재해석한 모바일 신작 '카발 레드(RED)'를 지난 달 25일 정식 출시했다.

'카발 레드'는 원작의 세계관을 기반으로 새로운 서사와 전투 시스템을 선보이는 정통 MMORPG를 표방한다. 직접 즐겨본 '카발 레드'는 원작의 향수를 자극하면서도, 모바일 환경에서 자칫 지루해질 수 있는 전투에 '직접 조작하는 재미'를 불어넣는 데 집중한 모습이었다.

게임에 접속하면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 '카발' 특유의 독특한 분위기다. 문명이 멸망한 '대파괴' 이후의 세계인 '네바레스'를 배경으로 하는데, 검과 마법뿐만 아니라 기계 문명이 공존하는 SF 퓨전 판타지의 매력을 모바일 그래픽으로 깔끔하게 구현했다.

이스트게임즈 '카발 레드'.

원작의 핵심이었던 5종의 배틀스타일(포스 실더, 워리어, 위저드, 포스 아처, 포스 블레이더) 역시 각기 다른 역할과 매력으로 구현돼 이용자를 맞이한다.

가장 인상적인 부분은 역시 '전투'다. 최근 모바일 MMORPG들이 완전 자동 사냥에 의존하는 경향이 강한 반면, '카발 레드'는 '콤보 시스템'을 통해 수동 조작의 확실한 메리트를 제공한다.

캐릭터가 일정 수준 성장하면 해금되는 이 시스템은 단순히 스킬 버튼을 연타하는 방식이 아니다. 화면 중앙에 타격 게이지가 표시되는데, 이용자가 타이밍에 맞춰 정확하게 스킬을 입력하면 판정(Good, Excellent)에 따라 추가 데미지와 효과가 발동된다. 리듬 게임을 하듯 타이밍을 맞추는 재미가 있어, 지켜보는 전투가 아닌 '플레이하는 전투'의 손맛을 살렸다.

이스트게임즈 '카발 레드'.

이러한 수동 조작의 재미는 보스전에서 더욱 두드러진다. 보스 몬스터들은 강력한 장판형 광역 공격을 구사하는데, 이는 단순히 물약만으로는 버티기 힘들다. 이때 회피 스킬인 '대시'를 활용해 공격을 피하고 콤보를 꽂아 넣는 식의 공략이 요구된다. 자동 사냥의 편리함은 유지하되, 결정적인 순간에는 이용자의 개입을 유도해 긴장감을 놓치지 않게 설계됐다.

기술적인 측면에서는 '최적화'가 강점이다. 화려한 스킬 이펙트와 다수의 몬스터가 등장하는 상황에서도 쾌적한 플레이가 가능했다. 저사양 스마트폰이나 노트북에서도 안정적으로 구동되도록 설계됐으며, PC와 모바일 간 크로스 플레이도 매끄럽게 지원한다. 원작의 인기 탈것인 '블루 스틸 보드(아스트랄 보드)'가 모바일 그래픽으로 재탄생해 질주하는 모습도 소소한 즐거움을 준다.

이스트게임즈 '카발 레드'.

BM(수익 모델) 구조는 비교적 합리적인 노선을 택했다. 펫, 탈것 등 수집형 요소가 존재하지만, 유료 재화뿐만 아니라 인게임 재화인 '골드'로도 소환 상품을 구매할 수 있어 접근성을 높였다.

관련기사

또한 몬스터 도감이나 아이템 도감을 완성해 능력치를 올리는 콘텐츠가 잘 갖춰져 있어, 무·소과금 이용자도 꾸준히 플레이하면 충분한 성장이 가능하다. 장비 강화 파손·복구 시스템 등을 도입해 성장 과정에서의 스트레스를 줄이려 한 점도 눈에 띈다.

전반적으로 '카발 레드'는 20년 전 원작을 즐겼던 이용자들에게는 추억을, 최신 MMORPG의 복잡함에 지친 이용자들에게는 직관적인 액션의 재미를 선사하는 게임이다. 익숙함 속에 '콤보 액션'이라는 확실한 색깔을 입힌 '카발 레드'가 MMORPG 시장에서 의미 있는 성과를 거둘 수 있을지 주목된다.