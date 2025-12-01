이스트게임즈 '카발레드', 구글 인기 1위 달성

이스트게임즈는 신작 MMORPG '카발레드RED'가 구글플레이 인기차트 1위를 달성했다고 밝혔다.

지난 달 25일 정식 출시된 이 게임은 하루 만에 구글플레이 인기 1위, 애플 앱스토어 인기 2위를 각각 기록하며 양대 마켓 상위권에 진입했다.

'카발레드'는 이스트게임즈의 대표 IP인 '카발 온라인'을 계승한 모바일 MMORPG다. 저사양 스마트폰과 노트북에서도 구동 가능한 최적화 구조를 갖췄으며, 모바일과 PC를 모두 지원하는 크로스 플랫폼 방식으로 서비스된다.

게임은 '대파괴' 이후 재건된 네바레스를 배경으로, 비밀 결사 '프로메테우스'와 제1현자 시리우스를 중심으로 한 스토리가 전개된다. 이용자는 ▲포스 실더 ▲워리어 ▲위저드 ▲포스 아처 ▲포스 블레이더 등 5종의 배틀스타일을 선택해 플레이할 수 있다.