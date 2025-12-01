갤럭시S26 울트라, 배경화면 유출…어떻게 달라지나

샘모바일 "색상 옵션 암시할 수도…코랄 추가 유력"

홈&모바일입력 :2025/12/01 13:29    수정: 2025/12/01 14:22

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 내년 초 출시할 예정인 갤럭시S26 울트라의 배경화면으로 추정되는 이미지가 유출됐다고 IT매체 샘모바일이 30일(현지시간) 보도했다.

이번 이미지는 엑스(X) 사용자 @wr3cckl3ss1가 처음 공개한 것으로, ▲민트 ▲코랄 ▲바이올렛 ▲화이트/실버 ▲그레이 ▲블랙 등 다양한 배경화면 색상을 확인 할 수 있다.

삼성 갤럭시S26 울트라의 배경화면 이미지가 유출됐다. (출처=엑스 @wr3cckl3ss1)

샘모바일은 이 색상들이 갤럭시S26 울트라의 색상 옵션 중 일부 또는 전체를 암시하는 것일 수 있다고 지적했다. 특히 코랄 색상의 경우, 앞선 루머에서 갤S26 시리즈에 채택될 가능성이 제기된 바 있다.

갤럭시S26 시리즈는 내년 초 공개가 유력하며, 전작보다 가격이 인상될 것이라는 관측도 나오고 있다. 다만, 정확한 가격과 출시 일정은 아직 알려지지 않았다.

삼성전자 스마트폰 갤럭시S26울트라 색상 배경화면

