오뚜기 타바스코, 성수동 식당과 협업 캠페인 전개

오뚜기는 타바스코 브랜드가 성수동 로컬 레스토랑과 협업해 ‘Add a Kick at SEONGSU’ 캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다. 이번 프로젝트는 지난해 10월 열린 ‘성수 피자 페스타’에 이은 두 번째 성수 지역 협업 행사다.

캠페인에는 피자, 멕시칸, 굴, 아시안, 양식 등 타바스코 소스와 조합이 좋은 기존 카테고리의 음식점뿐 아니라 칵테일, 젤라또 등 새로운 카테고리 매장도 참여한다.

오뚜기는 총 6가지 타바스코 제품을 활용한 협업 메뉴를 각 매장에서 선보여 소비자 체험 폭을 넓힌다는 계획이다.

(사진=오뚜기)

오뚜기는 성수 로컬 매거진 채널 ‘성수교과서’를 운영하는 인플루언서 ‘제레박’과 협력해 지역 상권 활성화에도 참여한다. 해당 채널을 통해 타바스코® 소스의 일상 활용법과 협업 매장 정보를 소개할 예정이다.

‘Add a Kick at SEONGSU’ 캠페인은 12월 1일부터 14일까지 약 2주간 진행된다. 오뚜기 관계자는 “성수동 레스토랑과의 협업을 통해 타바스코 소스의 확장성을 보여주는 기회가 될 것”이라며 “제품 활용법을 알리고 소비자 접점을 넓히는 활동을 지속하겠다”고 말했다.