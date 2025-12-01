[인사] 아산의료원

◇병원장 연임 ▲강릉아산병원장 유창식 ▲정읍아산병원장 김잔디

아산의료원

