[SP인증기업] 펜타시스템 "리스크 사전 식별 및 통제 경쟁력 향상"

"SP인증을 준비하는 과정에서 프로젝트 착수부터 종료까지 리스크를 사전에 식별하고 통제할 수 있는 체계가 내부적으로 정립됐습니다. 이로 인해 납기일 준수와 결함 발생율도 감소, 고객사 만족도를 높이는 핵심 요인이 됐습니다."

펜타시스템테크놀러지(대표 장종준)는 이번달 14일 SP인증 2등급을 획득했다. SP인증은 소프트웨어(SW)진흥법 제 21조에 따라 정부가 우수한 SW 프로세스를 지닌 기업에 주는 제도다. SW 품질을 좌우하는 프로세스를 중점 심사한다. 2009년 1월 과기정통부가 이 제도를 도입했고, 정보통신진흥원(NIPA)이 주관해 시행하고 있다. 등급은 세 종류(1~3등급)가 있다. 3등급이 가장 진화한 단계다.

펜타시스템테크놀로지(이하 펜타시스템)는 인증을 딴 동기에 대해 "최근 공공 및 SI 프로젝트가 기술적 난이도가 높아지고 규모도 대형화 되는 추세다. 시스템과 프로세스도 점차 고도화 하고 있어 '조직적인 프로세스'에 기반한 품질 관리가 필수가 됐다"면서 "이에 SI사업과 공공사업을 주력으로 하는 펜타시스템 SI Data Analytics 사업부가 프로젝트 수행 능력을 객관적으로 입증하고, 고객이 신뢰할 수 있는 품질 향상을 위해 SP 인증을 획득했다"고 설명했다.

SP인증은 소프트웨어 개발 표준 프로세스를 구축하고, 이를 실제 프로젝트 관리·개발·지원 영역에 효과적으로 적용해 수행할 수 있는 역량을 보유했음을 의미한다. SP인증 획득 과정에서 어려움도 있었다. 가장 큰 과제는 개발자 개개인의 '습관 변화'다. 회사는 "오랫동안 각자 익숙한 방식대로 일하던 개발자의 ‘습관’을 표준화된 프로세스로 통합하고 내재화 하는 과정은 초기에는 어렵고 혼란을 가중 시켰다. 하지만 '품질이 곧 경쟁력'이라는 공감대 형성과 실제 프로젝트에 적용된 프로세스로 재작업 하는 횟수가 줄어들고, 업무 효율이 향상되는 것을 체감했다. 이 것이 이번 SP인증 획득의 가장 큰 성과"라고 들려줬다.

SP인증 효과는 작지 않다. SI 및 공공사업 전담 조직의 프로젝트 관리 역량을 입증 받은 것은 물론 공공 소프트웨어 구축 사업 입찰 시 기술 평가 가산점 등 수주 경쟁력도 향상된다. 특히 이번 인증 심사는 펜타시스템 내에서 핵심적인 역할을 수행하는 SI 사업부서와 공공사업 수행 조직을 대상으로 중점적으로 이뤄졌고, 이를 통해 공공기관 및 대형 엔터프라이즈 고객의 프로젝트를 수행할때 요구사항 분석부터 설계, 구현, 테스트에 이르는 전 과정이 국제 표준 수준의 프로세스에 따라 안정적으로 관리되고 있음을 객관적으로 입증했다고 회사는 밝혔다. 인증 획득을 계기로 펜타시스템은 공공 SI 시장 점유율을 공격적으로 확대해 나갈 계획이다.

펜타시스템 장종준 대표.

"SP 인증 자체를 목적으로 하기보다, 우리 회사의 체질을 개선한다는 관점에서 접근하는 것이 중요하다"고 밝힌 회사는 "시스템이 갖춰지면 결국 기업의 장기적인 자산이 될 것"이라고 짚었다.

펜타시스템은 국내 IT환경의 선진화를 위해 1987년 설립됐다. 기업용 IT솔루션 공급 및 서비스 컨설팅, SI 전문 기업이다. 빅데이터(Big Data), 비즈니스 인텔리전스(BI, Business Intelligence), 콘텐트 관리(Content Management), 포털(Portal), 보안(Security) 등 다양한 솔루션을 보유하고 있다.

축적한 노하우와 기술력을 바탕으로 국내 다양한 산업군에 시스템 공급 및 구축 사업을 수행하고 있다. 회사 슬로건은 'Manage, Enhance & Secure Data'다. 사업분야는 SI & 소프트웨어 솔루션 사업, 엔터프라이즈 컨설팅 서비스, 소프트웨어 개발 등이다. 고객사는 공공, 금융, 제조, 일반 대기업 등 3500곳 이상이다. 임직원 수는 약 300여명이다.

회사는 "38년간 축적한 IT 기술 노하우와 통합 컨설팅, 혁신적인 제품개발 및 커스터마이징, 역량 있는 비즈니스 파트너, 다양하고 풍부한 고객 사이트를 갖고 있다"고 강조했다.

이번에 SP인증을 받은 펜타시스템 SI Data Analytics 사업부의 핵심 성장 동력은 ▲빅데이터 시스템 구축 ▲인공지능(AI) 개발 ▲시스템 통합(SI) 서비스 등 크게 세 분야다.

먼저, 빅데이터 시스템 구축의 경우 데이터 수집부터 분석, 시각화에 이르는 자체 기술과 구축 노하우를 보유했다. 국내 최고 수준 경쟁력이 강점이라고 회사는 설명했다.

둘째, 인공지능(AI) 개발로 최신 머신러닝과 딥러닝 기술을 기업 비즈니스에 접목했다. 방대한 데이터를 수집·분석하는 빅데이터 플랫폼 구축 기술력에 최신 AI 기술을 접목, 고객의 비즈니스 인사이트를 발굴하고 지능형 서비스를 제공하는 데 역량을 집중하고 있다.

최근 성공적으로 완수한 부산형 데이터 통합 플랫폼은 SI Data Analytics 사업부의 기술력이 집약된 대표적인 사례다. 내·외부 데이터 연계 및 수집부터 비식별화 처리가 적용된 데이터 안전지대와 통합저장소 마련, 실증 분석 서비스, 그리고 데이터 거래소에 이르기까지 데이터 활용과 유통의 전 과정을 통합, 구현했다.

셋째, 시스템 통합(SI) 서비스로 축적한 미들웨어 및 아키텍처 기술력으로 안정적인 고성능 시스템을 구축, 제공한다.

펜타시스템 SI Data Analytics 사업부의 주요 고객사는 정부부처 및 공공기관, 제1·2금융권, 대형 제조사 등 약 500여 곳 이상이다. 행전안전부, 기재부, 경찰청, 해양경찰청, 부산시, 수자원공사, 한국과학기술정보연구원, 한국은행, 하나은행, 한국산업은행, 두산에너빌리티, 한국디자인진흥원도 대표적 고객사다.

이 회사의 경영이념은' PRC'다. Positive thinking(긍정적 사고), Reliability(신뢰), Challenge(도전)를 말한다. 여기에 사람 중심 기업문화와 일하기 좋은 환경을 갖췄다. 특히 펜타시스템은 는 임직원이 성장할 수 있는 안정적인 근무 환경을 중요하게 생각, 직원들이 자율성과 책임감을 바탕으로 역량을 발휘할 수 있게 다양한 지원 제도를 운영하고 있다.

예컨대, 임직원 가족 초청행사인 '패밀리데이'를 개최해 에버랜드, 롯데월드 등에서 다양한 이벤트를 진행한다. 임직원 화합의 '해피 아워'와 리프레시 휴가 정기 실시로 임직원의 자기 개발 휴양시설도 제공한다. 건강, 교육, 도서구입비 등의 자기 개발비도 지원한다. 회사는 "이밖에도 사내 동호회 활동비 지원과 임직원 화합 및 여가 활동 지원, 성과 인정 문화, 우수사원 장기 포상, 사내 카페 운영 등으로 일하기 좋은 기업을 만들어가고 있다"고 밝혔다.