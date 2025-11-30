2030년 수출 500억弗 목표…'민산학 K-푸드 협의회' 출범식 2일 개최

K-푸드 협의회 추진위원회는 오는 2일 국회의원회관 대회의실에서 'K-푸드 산업 발전을 위한 민산학 K-푸드 협의회 출범식'을 개최한다고 30일 밝혔다.

출범식은 이언주·김성원·홍기원·김선교·이병진·문대림 의원이 주최하고, K-푸드 협의회 추진위원회와 연세대학교 K-푸드 정책연구원이 주관한다.

농림축산식품부와 산업통상자원부, 문화체육관광부, 한국관광공사, KOTRA, 한국농수산식품유통공사, 식품안전정보원, 한국식품안전관리인증원, 한식진흥원이 후원한다.

K-푸드 협의회 출범식 포스터 (사진=K-푸드 협의회 추진위원회)

참여 기관들은 K-푸드의 글로벌 위상이 높아짐에 따라 산업계와 학계, 정부를 잇는 민간 주도의 통합 협의체가 필요하다는 데 뜻을 같이 했다.

그동안 K-푸드 산업은 식품제조업, 외식·급식산업, 기기·설비, 푸드테크, 유통 등 각 분야가 분절돼 있어 통합적인 국가 전략 수립에 어려움이 있었다.

이에 협의회는 산업계의 현장 노하우와 학계의 전문성을 결합하여 K-FOOD를 문화·관광·외교와 연계된 국가 전략 자산으로 발전시키기 위해 출범하게 되었다.

행사는 함선옥 추진위원장 환영사와 국회의원 및 농림축산식품부, 문화체육관광부 등 정부 주요 인사들의 축사가 이어진 뒤, 협의회 출범 및 비전 선포가 진행된다.

관련기사

이어 각 K-푸드 산업 업계를 대표해 김치, 떡과 같은 전통 음식부터 조미료, 디저트, 주방 및 공조 기기·설비, 로봇 등 각 업계를 대표할 전원이 함께 선포식을 통해 2030년 수출 500억 달러 달성을 위한 의지를 다질 계획이다.

이언주 더불어민주당 최고위원은 "협의회가 K-푸드 산업의 목소리를 하나로 모으는 중추적 역할을 하기를 기대한다"며 "제안된 아젠다들이 정부 정책과 입법 과제에 반영될 수 있도록 국회 차원에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.