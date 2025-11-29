"문신, 흑색종 발병 위험 29% 높여"

최근 자기 표현 수단으로 자리 잡고 있는 문신이 피부암의 일종인 흑색종 발병 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다고 과학전문매체 사이언스얼랏이 최근 보도했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 '유럽역학저널’에 발표됐다.

스웨덴 룬드대학 크리스텔 닐센 교수가 이끄는 연구팀은 국가 암 등록 자료 기반으로 20~60세 사이 흑색종·편평세포암 진단자를 파악했다. 이후 이들과 성별•연령이 동일하나 암 진단을 받지 않은 3명과 매칭해 문신 여부를 조사하고 ▲햇볕 노출 빈도 ▲선베드 사용 ▲피부 유형 등 다른 요인을 통제한 후 문신과 암 발병 위험을 분석했다.

문신이 피부암의 일종인 흑색종의 발병 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. (사진=클립아트코리아)

그 결과 문신을 한 사람들은 그렇지 않은 사람보다 흑색종에 걸릴 위험이 약 29% 높았다. 반면 또 다른 피부암인 편평세포암의 위험은 증가하지 않은 것으로 나타났다. 두 암 모두 피부암이나 발생하는 세포 유형과 중증도가 다르다.

연구진은 문신을 한 지 10년 이상된 경우 흑색종의 위험 증가가 가장 큰 것으로 보였다고 밝혔다.하지만, 해당 그룹의 표본 크기가 작아 결과 해석에는 신중함이 필요하다고 강조했다.

또 예상과 달리 문신 크기와 흑색종 위험 간 상관관계는 발견되지 않았다. 문신이 클수록 유해한잉크량이 체내에 더 많이 들어가기 때문에 위험을 높일 것이라는 예상과는 상반되는 결과다.

연구진은 문신 과정에서 주입된 잉크 성분이 면역 세포에 의해 포획돼 림프절로 이동할 수 있으며, 일부 잉크는 분해되면서 발암성 물질로 변할 가능성이 있다고 설명했다. 특히 자외선 노출이 많은 경우, 문신이 많거나 오래된 경우에도 체내 색소량이 많아 위험이 더 클 수 있다고 연구진은 덧붙였다.

연구진은 이번 연구가 문신이 직접 흑색종을 일으킨다는 결론은 아니라고 강조했다. 연구진은 “문신과 흑색종 사이에 통계적으로 연관성이 나타났을 뿐, 직접적인 원인이라고 단정할 수 없다”며, “문신 시술 후 자외선 차단, 피부 관리 등 예방 조치를 하는 것이 좋다"고 밝혔다.