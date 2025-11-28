[인사] 산업통상부

인사입력 :2025/11/28 18:09

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲산업정책관 이민우 ▲산업기술융합정책관 최연우 ▲경제자유구역기획단장 제경희  ▲무역위원회 무역조사실장 전응길

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 산업통상부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

테크노 패권전쟁 시대…K파워로 AI 신문명 선도하자

우리나라도 10대 SNS 이용 차단 필요할까…"찬성"vs"반대"

홈플러스 납품 중단 재현될까…식품사 "예의주시"

배민, '경쟁 환경 악화+규제 압박'에 고심↑

ZDNet Power Center