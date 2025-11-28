ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2025/11/28 18:09
주문정 기자
기자의 다른기사 보기
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보 ▲산업정책관 이민우 ▲산업기술융합정책관 최연우 ▲경제자유구역기획단장 제경희 ▲무역위원회 무역조사실장 전응길
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
산업통상부
