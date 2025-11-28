조이시티 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’, 글로벌 200만 다운로드 돌파

출시 열흘 만에 성과…미국 구글 1위·15개국 앱스토어 인기 1위

2025/11/28

조이시티(대표 조성원)는 애니플렉스와 공동 개발한 모바일 전략 게임 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’이 글로벌 누적 다운로드 200만 건을 넘어섰다고 28일 밝혔다.

지난 18일 전 세계 151개국에 정식 출시된 이 게임은 출시 직후 미국 구글플레이 무료 인기 순위 1위를 달성했다. 또한 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 15개국 이상 애플 앱스토어에서도 인기 순위 1위에 오르며 글로벌 전역에서 흥행세를 보이고 있다.

‘바이오하자드 서바이벌 유닛’은 캡콤의 명작 IP ‘바이오하자드’ 세계관을 모바일 전략 장르로 재해석한 타이틀이다.

조이시티, ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’ 글로벌 200만 다운로드.

이 게임은 직관적인 조작 방식을 적용해 진입 장벽은 낮추면서도 전략 게임 특유의 재미를 충실히 구현해낸 것이 특징이다. 이를 통해 전 세계 이용자들과 협력하고 경쟁하며 생존을 건 전투를 경험할 수 있다.

