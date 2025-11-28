조이시티 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’, 글로벌 200만 다운로드 돌파

조이시티(대표 조성원)는 애니플렉스와 공동 개발한 모바일 전략 게임 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’이 글로벌 누적 다운로드 200만 건을 넘어섰다고 28일 밝혔다.

지난 18일 전 세계 151개국에 정식 출시된 이 게임은 출시 직후 미국 구글플레이 무료 인기 순위 1위를 달성했다. 또한 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 15개국 이상 애플 앱스토어에서도 인기 순위 1위에 오르며 글로벌 전역에서 흥행세를 보이고 있다.

‘바이오하자드 서바이벌 유닛’은 캡콤의 명작 IP ‘바이오하자드’ 세계관을 모바일 전략 장르로 재해석한 타이틀이다.

이 게임은 직관적인 조작 방식을 적용해 진입 장벽은 낮추면서도 전략 게임 특유의 재미를 충실히 구현해낸 것이 특징이다. 이를 통해 전 세계 이용자들과 협력하고 경쟁하며 생존을 건 전투를 경험할 수 있다.