조이시티, ‘프리스타일 풋볼 2’ CBT 모집 개발자 영상 공개

조이시티(대표 조성원)는 자회사 우레가 개발 중인 신작 대전 축구 게임 ‘프리스타일 풋볼 2’의 비공개 테스트(CBT) 참가자 모집을 알리는 개발자 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 25일 밝혔다.

이번 영상에는 개발을 총괄하는 김명수 우레 대표가 '프리스타일 풋볼 2'를 소개하고, 게임 특유의 자유분방한 축구 분위기를 전달한다.

김명수 대표는 과금 요소가 승패에 영향을 주지 않는 구조를 채택해 오직 이용자의 실력과 전술만으로 승부하는 공정한 대전 환경을 제공할 것임을 강조했다.

영상에서는 언리얼엔진5로 구현된 업그레이드된 그래픽을 확인할 수 있으며, 각 캐릭터의 고유 스킬과 전술적인 움직임이 돋보이는 5대5 실시간 대전 장면도 함께 담겼다.

조이시티는 영상 공개와 함께 내년 1월 진행될 비공개 테스트 참가자 모집을 시작했다. 참가를 희망하는 유저는 공식 사이트를 통해 신청 가능하다.

이번 테스트는 전 세계 이용자를 대상으로 한 매치 안정성, 캐릭터 밸런스, 조작감 등 핵심 게임성을 점검하기 위해 마련됐으며, 게임은 2026년 상반기 엑스박스 시리즈 X¦S와 PS5 플랫폼 동시 출시를 목표로 하고 있다.