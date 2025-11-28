포시에스, 세르비아 텔레콤과 AI 전자문서 협력 확대…동유럽 공략 '속도'

포시에스가 동유럽 대형 통신사인 세르비아 텔레콤과 파트너십을 강화하며 인공지능(AI) 기술을 접목한 전자문서·전자계약 플랫폼의 글로벌 시장 확대에 속도를 낸다.

포시에스는 세르비아 텔레콤과 알고텍 최고 경영진의 방문을 맞아 네트워킹데이를 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 방문 행사에는 알렉산더 알고텍 회장과 함께 동유럽 권역 대형 통신사 텔레콤 세르비아의 조르제 최고기술책임자(CTO), 카탈리나 최고영업책임자(CSO)가 동행했다.

박미경 포시에스 대표(가운데)가 (우측부터) 알렉산더 알고텍 회장, 세르비아 텔레콤 카탈리나 CSO, 조르제CTO와 함께 네트워킹데이를 진행했다. (사진=포시에스)

서울 논현동 포시에스 본사에서 열린 이번 행사에서는 포시에스가 독자 개발한 최신 AI 기반 페이퍼리스 기술들이 소개됐다. 먼저 사용자가 대화하듯 질문에 답하면 복잡한 서식의 서류가 완성되는 대화형 문서작성 기술을 선보였다. 이는 국내외 특허를 확보한 독자 기술로, 디지털 환경에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 문서를 작성할 수 있어 방문단의 관심을 받았다.

특히 최근 상용화한 서식작성 AI 비서 기능은 워드·이미지·PDF 등 다양한 형식의 문서를 업로드하면 AI 에이전트가 자동으로 서식 항목을 분석해 위치와 유형을 파악하고 배치하는 기술로 눈길을 끌었다.

포시에스는 한국 주요 통신사들과 협력한 페이퍼리스 활용 사례도 함께 공유했다. 한국의 3대 통신사에서는 일반 고객들이 통신 서비스 서류를 작성할 때 포시에스의 전자문서 기술이 적용되고 있다. 고객들은 태블릿으로 간편하게 서류를 작성하고 전자서명까지 완료할 수 있다.

텔레콤 세르비아는 이미 포시에스의 전자문서 기술을 도입해 활용하고 있다. 방문단은 한국 통신사에 적용된 다양한 AI 기술들이 세르비아를 비롯한 동유럽 현지에서도 활용 가능할 것이라는 기대와 함께 높은 관심을 보였다.

일반 고객 대상 서비스에서 한국 내 검증된 안정성과 사용 편의성에 주목하며 차세대 전자문서 서비스로 확장하는 협력 방식을 논의했다.

관련기사

양측은 이번 방문을 계기로 텔레콤 세르비아가 한국 통신사 수준의 전자문서 서비스를 동유럽 시장에 제공할 수 있도록 기술 협력을 강화하는 데 의견을 모았다. 포시에스는 대화형 문서작성, AI 비서, 손글씨 인식 등을 포함한 다양한 전자문서 기술을 세르비아 환경에 맞춰 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

포시에스 관계자는 "텔레콤 세르비아와 알고텍 핵심 임원진이 직접 방문해 AI 페이퍼리스 기술을 논의하고 동유럽 시장 적용 방안을 구체화할 수 있어 뜻깊은 자리였다"며 "우리 전자문서 기술력은 이미 한국 내 통신사들이 일반 고객 서비스에 실제 적용해 검증받은 만큼, 세르비아를 포함한 유럽 시장에서도 충분한 잠재력이 있음을 직접 확인할 수 있었다"고 밝혔다.