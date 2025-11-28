위대한상상, ‘사이버 위기 대응 모의훈련’ KISA 원장 표창 수상

배달앱 요기요를 운영하는 위대한상상이 지난 26일 서울 중구 명동에서 열린 ‘2025년 하반기 사이버 위기 대응 모의훈련’ 강평회에서 참여 우수기업으로 선정됐다고 밝혔다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 사이버 위기 대응 모의훈련은 기업의 사이버 침해 대응 능력을 점검하고 보안 역량을 강화하기 위해 연 2회 정기적으로 실시되고 있다.

올해 하반기 모의훈련은 해킹 메일 대응, DDoS 공격 점검, 모의 침투, 서버 대상 취약점 탐지 대응 등 총 4개 유형으로 구성됐다. 10월 20일부터 31일까지 약 2주간 훈련별 신청 기업을 대상으로 진행됐다. 이번 훈련에는 총 626개 기업과 약 26만 6천여 명의 임직원이 참여해 전년 대비 44% 증가한 참여율을 보였다.

위대한상상 한국인터넷진흥원장 표창 수상 모습

위대한상상은 적극적인 모의 훈련 참여와 우수한 대응 성과를 통해 한국인터넷진흥원 원장으로부터 2025년 하반기 사이버 위기 대응 모의훈련 우수기업 표창을 수상하고, 대응 사례를 공식 발표했다.

발표에서는 2025년 상·하반기에 걸쳐 임직원을 대상으로 실시한 ‘해킹 메일 대응 훈련’에서 실제 업무 환경 수준의 보안 대응 체계를 점검하고 임직원들이 보안 인식을 내재화한 사례를 소개했다.

관련기사

총 2회의 해킹 메일 대응 훈련을 통해 의심 메일을 수신할 경우 적극 신고하고 공유하는 문화를 조성한 결과, 하반기 임직원의 해킹 감염률이 상반기 대비 4.43%p 감소하는 개선 효과를 달성했다.

위대한상상 김택현 CISO는 “지속적으로 고도화되는 사이버 공격 환경에서 실제 상황에 준한 훈련을 통해 전사적 보안 의식을 강화하고 있다”며 “앞으로도 고객이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 더욱 견고한 정보보호 체계를 구축하겠다”고 말했다.