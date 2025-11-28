"OTT 보면서 커피 한잔 어때요?"…KT, 디즈니플러스 구독팩 출시

KT가 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스에 메가MGC커피·다이소 등 실생활 쿠폰을 결합한 새로운 구독팩 2종을 출시했다고 28일 밝혔다.

이번 구독팩은 ▲디즈니플러스 & 메가MGC커피 ▲디즈니+ 생활구독팩 총 2종이다. 디즈니플러스 & 메가MGC커피 구독팩은 디즈니플러스 콘텐츠 이용과 함께 메가MGC커피 아메리카노(HOT) 3잔을 매달 기프티쇼 형식으로 제공한다.

디즈니+ 생활구독팩은 가입자가 선택한 브랜드 쿠폰을 매월 제공하는 상품으로, GS25·다이소·올리브영 4천원권·카카오 이모티콘 플러스 중 한 가지를 선택할 수 있다.

KT가 OTT 디즈니플러스에 메가MGC커피·다이소 등 실생활 쿠폰을 결합한 신규 쿠폰팩 2종을 출시했다. (제공=KT)

KT는 지난해 출시돼 호응을 얻은 ‘디즈니플러스+스타벅스’ 구독팩에 이어 상품 라인업을 확대했다. 이번 상품은 디즈니플러스 이용 가격 수준에 커피 3잔 또는 생활쿠폰을 추가 제공한다.

12월31일까지 이 구독팩을 가입하면 다음해 6월30일까지 ‘디즈니플러스 스탠다드’ 단독 상품 가격인 9천900원에 이용할 수 있다.

선착순 행사도 진행한다. KT공식 홈페이지와 KT공식 앱을 통해 12월14일까지 가입하면 영화 ‘아바타: 불과 재’ 예매권을 증정한다. 이 행사는 한정 수량으로 조기 소진 시 종료될 수 있다.

또 KT 멤버십 앱에서는 ‘디즈니플러스 & 메가MGC커피’ 상품 구독 시, 12월부터 한 달간 메가MGC커피 500원 할인쿠폰 2장을 증정한다.

KT 구독은 만 19세 이상 KT 5G·LTE 모바일 이용자라면 누구나 KT닷컴과 마이케이티 앱을 통해 간편하게 신청할 수 있다.

김영걸 KT 서비스프로덕트본부장은 “KT는 다양한 제휴와 조합을 통해 일상을 편리하게 만들어 주는 구독 서비스를 계속해서 선보이겠다”고 말했다.