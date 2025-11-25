KT 'AI 캠패스' 개소..."AI 인재 키운다"

KT가 경기도 성남에 위치한 KT 판교 사옥에 AI 전문 교육 공간인 ‘AI 캠퍼스’를 개소하고 실무형 AI 기반 업무 전환(AX) 역량 교육을 진행했다고 25일 밝혔다.

회사는 대한민국 AI 역량 강화를 위한 ‘AI 인재양성 이니셔티브’ 목표 아래 전문 교육장과 체계적인 AI 커리큘럼을 준비했다. ‘AI 캠퍼스’는 약 400평 규모, 6개의 대형 교육장과 2개의 비대면 강의 스튜디오를 갖춘 하이브리드 교육 시설이다. 교원과 주니어 중심으로 교육을 진행하고 있으며, 최근 협력사 직원 교육을 통해 재직자까지 교육 대상을 확장했다.

교육 커리큘럼은 ▲AI 리터러시(문해력) 과정’, ▲생성형 AI 활용 과정 ▲생성형 AI 워크숍 과정 으로 이루어져 있는데, ‘AI 리터러시 과정’은 생성형 AI 기본 이해부터 프롬프트 엔지니어링 개념, 콘텐츠 제작 실습, 윤리적 AI 활용 등 AI 입문 필수 역량을 학습할 수 있도록 설계됐다. 회사는 이를 통해 AI에 익숙하지 않은 참가자도 기초 개념부터 실제 업무 적용까지 자연스럽게 이해할 수 있다고 설명했다.

KT 협력사 직원들이 경기도 성남에 위치한 KT 판교 사옥 내 'AI 캠퍼스'에서 교육을 받고 있다. (제공=KT)

‘생성형 AI 활용 과정’은 실제 업무를 기반으로 한 실습형 교육이다. AI를 활용한 업무 요소를 업무에 적용할 수 있는 구체적인 활용법을 배울 수 있다.

‘생성형 AI 워크숍 과정’은 AI 에이전트와 바이브코딩으로 AI 기반 업무 자동화가 가능한 영역을 이해하고 나만의 웹서비스를 구현해보는 등 심화 학습을 제공한다.

바이브코딩이란 개발자가 직접 코드를 작성하지 않고, AI를 통해 코딩 테스트부터 피드백까지 진행하는 개발 방식이다.

KT는 온라인 교육을 확대해 전국 어디서나 AI 교육을 받을 수 있도록 접근성을 개선할 계획이다. 올 한해 AI 캠퍼스를 거쳐간 누적 교육 인원은 협력사 재직자 교육을 비롯해 초·중·고 교원 및 주니어까지 약 700명에 달한다.

최근에는 협력사 직원 60명을 선발해 업무에 즉시 적용 가능한 AI 실무 능력을 확보할 수 있도록 ▲ ‘AI 리터러시 과정’, ▲ ‘생성형 AI 활용 과정’ 중심으로 AI 집중 교육을 진행했다.

KT 관계자는 “KT는 현장에서 실제로 ‘쓸 수 있는 AI 역량’ 중심의 교육을 강화하고 있다”며 “AI 인재양성 이니셔티브를 통해 산업계 전반의 AX 역량 확산과 대한민국의 AI 경쟁력 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.