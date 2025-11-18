KT CEO 후보 공모에 33명 몰렸다

차기 KT 대표이사(CEO) 후보자 공개모집에 33명이 몰렸다.

18일 KT 이사회에 따르면, 이사후보추천위원회가 16일 오후 6시까지 진행한 대표이사 후보 공개 모집과 사내 후보, 전문기관 추천을 포함해 총 33명의 후보로 대표이사 후보군 구성을 완료했다.

KT 이사후보추천위원회는 대표이사 후보 심사의 객관성과 전문성을 강화하기 위해 ▲기업경영 ▲산업 ▲리더십과 커뮤니케이션 등 분야의 외부 전문가로 구성된 인선자문단을 운영할 예정이다.

인선자문단은 사내외 대표이사 후보군에 대한 서류 평가 의견을 위원회에 전달하며 위원회는 이를 참고해 대표이사 후보를 압축할 계획이다.

다만 평가의 공정성을 확보하기 위해 인선자문단의 구체적인 구성은 비공개로 진행된다.

이사후보추천위원회는 새롭게 구성된 대표이사 후보군을 대상으로 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 연내 최종 1인을 선정하고, 이사회에 보고할 예정이다.

이사회는 이사후보추천위원회의 심사 결과를 바탕으로 주주총회에 추천할 최종 후보 1인을 확정한다.

이사회가 확정한 차기 CEO 최종 후보는 2026년도 정기 주주총회에서 신임 대표이사 선임 절차를 밟게 된다.