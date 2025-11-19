KT 유심교체, 수도권·강원도 전지역으로 확대

KT는 무단 소액결제와 개인정보 악용 우려에 대응해 시행 중인 유심(USIM) 무상 교체 서비스의 적용 지역을 19일부터 수도권과 강원 전지역으로 확대한다.

KT는 유심 교체 업무가 고객 불편 없이 안정적으로 진행될 수 있도록 지역을 순차적으로 넓히고 있다.

지난 5일 1차 적용 지역을 시작으로 교체 수요를 고려해 단계적으로 확대 교체 혼선을 최소화하고 교체 서비스를 받을 수 있도록 안내해왔다.

KT는 특히 대리점 방문이 어려운 고객들의 불편을 줄이기 위해 셀프교체 신청자에게 유심 택배 배송도 운영 중이다.

유심 교체는 KT닷컴 또는 유심교체 전담센터(080-594-0114)를 통해 사전 예약 후 대리점에서 진행할 수 있으며, 셀프교체 신청 고객은 택배 수령 후 KT닷컴에서 직접 교체 절차를 안내받을 수 있다.

이날부터는 수도권과 강원 지역 매장 내에 ‘유심 무료 교체 지원 매장’ 안내 포스터를 부착하고, 매장 직원 대상 고객 응대 지침도 추가 강화해 고객이 쉽게 정보를 확인할 수 있다.