KT 유심교체, 수도권·강원도 전지역으로 확대

셀프교체 신청하면 유심 택배 배송 운영

방송/통신입력 :2025/11/19 09:25

KT는 무단 소액결제와 개인정보 악용 우려에 대응해 시행 중인 유심(USIM) 무상 교체 서비스의 적용 지역을 19일부터 수도권과 강원 전지역으로 확대한다.

KT는 유심 교체 업무가 고객 불편 없이 안정적으로 진행될 수 있도록 지역을 순차적으로 넓히고 있다.

지난 5일 1차 적용 지역을 시작으로 교체 수요를 고려해 단계적으로 확대 교체 혼선을 최소화하고 교체 서비스를 받을 수 있도록 안내해왔다.

KT는 특히 대리점 방문이 어려운 고객들의 불편을 줄이기 위해 셀프교체 신청자에게 유심 택배 배송도 운영 중이다.

유심 교체는 KT닷컴 또는 유심교체 전담센터(080-594-0114)를 통해 사전 예약 후 대리점에서 진행할 수 있으며, 셀프교체 신청 고객은 택배 수령 후 KT닷컴에서 직접 교체 절차를 안내받을 수 있다.

이날부터는 수도권과 강원 지역 매장 내에 ‘유심 무료 교체 지원 매장’ 안내 포스터를 부착하고, 매장 직원 대상 고객 응대 지침도 추가 강화해 고객이 쉽게 정보를 확인할 수 있다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
KT 유심 해킹

