푸마, 中 기업 인수설에 주가 18%↑

독일 스포츠웨어 브랜드 푸마가 중국 기업에 인수된다는 소식에 주가가 하루 만에 20% 가까이 급등했다.

27일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 증시에서 푸마 주가는 전 거래일 대비 18.9% 오른 20.22 유로(3만4천원)로 거래를 마쳤다. 이는 중국 스포츠웨어 기업 안타스포츠가 푸마 인수를 검토 중이라는 보도가 나온 영향이다.

푸마는 코로나19 당시 매출이 급증했지만, 이후 수요 둔화와 브랜드 영향력 약화를 겪으며 재고 부담에 시달려 왔다. 올해 들어 푸마 주가는 50% 넘게 하락했고 이달 초에는 10년 만에 최저치를 기록했다.

푸마 본사 전경 (사진=워크데이)

블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 “푸마가 현재 매각을 검토 중이며 안타스포츠가 푸마 인수를 위한 잠재척 입찰을 저울질하고 있다”며 “중국 의류기업 리닝과 일본 아식스 역시 푸마 인수에 관심을 갖고 있다”고 보도했다.

다만 리닝은 이메일 성명에서 “현재 회사는 뉴스에 언급된 거래와 관련해 어떠한 실질적 협상이나 평가를 진행하고 있지 않다”고 선을 그었다. 아식스는 논평 요청에 답하지 않았다.

메츨러증권의 펠릭스 덴늘 애널리스트는 “안타가 푸마를 인수할 경우 서구 시장 진출의 관문이 될 수 있다”면서도 “안타는 이미 아머(AMER)그룹 지분을 통해 글로벌 노출이 있어, 푸마 인수가 포트폴리오에 추가적으로 어떤 가치를 더하는지는 명확하지 않다”고 평가했다.

푸마는 실적 악화 속에서 지난 7월 취임한 아서 회엘트 대표의 지휘 아래 구조조정, 제품 포트폴리오 축소, 마케팅 효율화 등을 중심으로 브랜드 재정비 전략을 추진 중이다.

그는 지난달 성명에서 “우리는 2025년을 재정비의 해로 규정했다”며 “그 이후 유통망 정리, 현금흐름 개선, 운영비 재조정 등의 조치를 취해왔다”고 말했다.

실적 전망도 크게 낮아졌다. 푸마는 지난 7월 2025년 가이던스를 하향 조정하며 기존의 한 자릿수 매출 성장 전망을 ‘두 자릿수 초반대 감소’로 조정했다. 또 관세 부담으로 올해 영업적자를 기록할 것으로 전망했다. 이는 기존 4억4천500만~5억2천500만 유로(7천552억~8천909억원)의 영업이익 전망에서 큰 폭으로 줄어든 수치다. 푸마의 최근 분기 매출은 두 자릿수 감소를 기록했다.