"AI 문서 기술력 검증"…한국딥러닝, 기술신용평가 'TI-3' 획득

한국딥러닝이 인공지능(AI) 문서 기술 신뢰도를 인정받았다.

한국딥러닝은 한국평가데이터의 투자용 기술 신용평가(TCB)에서 TI-3 등급을 받았다고 27일 밝혔다. 이는 코스닥 기술 특례상장 기술심사 통과 기준에 해당하는 수준이다. TCB 평가에서는 기술력, 시장성, 사업성 등이 종합 반영된다.

한국딥러닝의 TI-3 등급 획득은 자체 개발한 시각지능 기반 문서 AI 솔루션 '딥 에이전트 플러스'의 기술 경쟁력이 주요 요인으로 꼽힌다.

한국딥러닝이 인공지능(AI) 문서 기술 신뢰도를 인정받았다. (사진=한국딥러닝)

이 솔루션은 비전언어모델(VLM) 기반 분석 기술을 적용해 문서의 의미와 맥락까지 이해하는 구조를 갖고 있다. 광학문자인식(OCR)과 VLM을 결합한 2단계 방식으로 텍스트, 위치, 표 정보를 분석하고 문서 구조를 자동으로 해석한다. 사전 템플릿 없이도 문서 형태를 파악해 정보를 추출하는 기술을 국내에서 최초로 상용화했다.

이 시스템은 금융, 공공기관 프로젝트에서 평균 98~99% 인식률을 기록하며 기존 방식 대비 처리 속도를 3배 향상한 성과를 보였다. 다양한 문서 유형을 자동으로 인식해 정확도를 높이는 방식이 장점이다.

한국딥러닝은 지난 6년간 4억 장 이상의 문서 데이터를 수집하며 전 과정 자동화 기반의 문서 데이터 파이프라인을 구축했다. 업로드부터 인식, 후처리, 저장, 관리까지의 과정을 자동화해 기업간거래(B2B), 기업정부간거래(B2G) 환경의 보안 요구 사항을 충족하도록 설계됐다.

딥 에이전트 플러스는 대규모 공공 사업에서도 활용되고 있다. 131억원 규모의 경기도청 생성형 AI 플랫폼 구축사업에서 행정문서의 디지털화와 정교한 구조화를 담당하며 지식 데이터베이스 구축의 핵심 역할을 하고 있다.

한국딥러닝은 이번 등급 확보를 계기로 공공·금융·제조 등 신뢰가 요구되는 산업 중심으로 사업을 확대할 계획이다. 거대언어모델(LLM), 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 인공지능 전환(AX) 기반 시스템의 문서 자동화 수요에 대응해 기술 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

김지현 한국딥러닝 대표는 "이번 TI-3 등급 획득은 딥 에이전트 플러스 기술력이 객관적으로 검증받은 성과"라며 "공공·금융·제조 등 높은 신뢰와 정확성이 요구되는 산업에서 우리 기술 경쟁력을 입증하는 중요한 지표가 될 것"이라고 밝혔다.