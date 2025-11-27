[프로필] 이재성 LG전자 ES사업본부장 사장

LG전자는 27일 이사회를 열고 2026년 정기 임원 인사를 단행했다. 회사는 이번 임원인사에서 이재성 LG전자 ES사업본부장을 사장으로 승진시켰다.
1. 인적사항
- 출생연도: 1963년
- 학 력: 부산 동인고, 부산대 기계공학(학사), 부산대 지능기계시스템학(석사), KDI국제정책대학원 MBA(석사)
2. 주요 경력사항
- 1987년 11월 금성사 입사
- 2001년 1월 에어컨상품기획그룹장
- 2004년 1월 에어컨마케팅 아주그룹장
- 2006년 1월 베트남법인장
- 2010년 1월 RAC(Residential Air Conditioning)마케팅지원팀장
- 2011년 1월 북미지역대표 북미AE팀장(상무)
- 2013년 12월 AE 시스템에어컨사업담당
- 2015년 1월 H&A 시스템에어컨사업부장(전무)
- 2016년 12월 H&A 에어솔루션영업그룹장
- 2018년 12월 중아지역대표
- 2020년 1월 중아지역대표(부사장)
- 2020년 12월 H&A 에어솔루션사업부장
- 2024년 12월 ES사업본부장
- 2026년 1월 ES사업본부장(사장)