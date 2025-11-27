[프로필] 류재철 LG전자 CEO

LG전자는 27일 이사회를 열고 2026년 정기 임원 인사를 단행했다. 회사는 이번 임원인사에서 류재철 LG전자 사장을 신임 CEO로 내정했다.

1. 인적사항

- 출생연도: 1967년

- 학    력: 부산 동아고, 서울대 기계공학(학사), 일리노이대 MBA(석사)

2. 주요 경력사항

- 1989년 1월  금성사 가전연구소 입사

- 1992년 4월  생활시스템3연구실장

- 2007년 6월  세탁기 사업부 PBL(Product Business Leader)

- 2011년 1월  HA 세탁기 프론트로더 사업팀장(상무)

- 2011년 12월 HA 세탁기생산담당

- 2013년 12월 COO 냉장고생산담당

- 2015년 12월 H&A RAC(Residential Air Conditioning)사업담당

- 2017년 1월  H&A 리빙어플라이언스사업부장(전무)

- 2018년 1월  H&A 리빙어플라이언스사업부장(부사장)

- 2020년 12월 H&A사업본부장

- 2023년 1월  H&A사업본부장(사장)

- 2024년 12월 HS사업본부장

- 2025년 12월 CEO

