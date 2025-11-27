LG전자 2026년 임원인사 명단

2025/11/27

■ 사장 승진(2명)

은석현(殷奭顯) VS사업본부장

이재성(李載星) ES사업본부장

■ 부사장 승진(2명)

김진경(金振經) SoC센터장

조병하(趙炳河) webOS플랫폼사업센터장

■ 전무 승진(9명)

김창민(金昌敏) 품질경영센터장

김  철(金  哲) 부품솔루션사업부장

김태완(金泰完) 멕시칼리생산법인장

양희구(楊熙口) 생산혁신센터장

이성진(李誠晉) 한국구독영업담당

이희성(李熙晟) 노경담당

정순호(鄭舜祜) D2C해외영업그룹장

정욱준(鄭旭俊) 디자인경영센터장

정재웅(鄭在雄) 고객가치혁신부문장

■ 상무 승진(21명)

권민호(權旼鎬) ES엔지니어링담당

김경석(金京錫) 키친솔루션연구소장

김광만(金光滿) ES제어연구담당

김승만(金昇滿) VS CX담당

김윤수(金倫秀) HS품질경영담당

김준우(金俊佑) 찌비뚱생산법인장

김  현(金  賢) 한국영업경영관리담당

김홍덕(金洪德) Connectivity개발리더

노승완(盧承完) TV아시아영업담당

노윤호(盧倫昊) 디스플레이제품개발담당

박영진(朴泳珍) HS SCM담당

박진규(朴辰奎) ES생산담당

양희철(梁喜喆) 한국D2C영업담당

이재모(李宰模) HS기술전략담당

정병우(鄭棅佑) 광학연구소장

정수봉(鄭秀鳳) 한국건설영업담당

정연관(鄭淵寬) 미국HS영업담당

정용찬(鄭容贊) 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당

조성현(曺成鉉) 인도SW연구소장

황영민(黃榮珉) 인도LG전자 인도HS영업담당

황상연(黃相淵) 워싱턴오피스소장

