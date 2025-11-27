LG전자 2026년 임원인사 명단

■ 사장 승진(2명)
은석현(殷奭顯) VS사업본부장
이재성(李載星) ES사업본부장
■ 부사장 승진(2명)
김진경(金振經) SoC센터장
조병하(趙炳河) webOS플랫폼사업센터장
■ 전무 승진(9명)
김창민(金昌敏) 품질경영센터장
김 철(金 哲) 부품솔루션사업부장
김태완(金泰完) 멕시칼리생산법인장
양희구(楊熙口) 생산혁신센터장
이성진(李誠晉) 한국구독영업담당
이희성(李熙晟) 노경담당
정순호(鄭舜祜) D2C해외영업그룹장
정욱준(鄭旭俊) 디자인경영센터장
정재웅(鄭在雄) 고객가치혁신부문장
■ 상무 승진(21명)
권민호(權旼鎬) ES엔지니어링담당
김경석(金京錫) 키친솔루션연구소장
김광만(金光滿) ES제어연구담당
김승만(金昇滿) VS CX담당
김윤수(金倫秀) HS품질경영담당
김준우(金俊佑) 찌비뚱생산법인장
김 현(金 賢) 한국영업경영관리담당
김홍덕(金洪德) Connectivity개발리더
노승완(盧承完) TV아시아영업담당
노윤호(盧倫昊) 디스플레이제품개발담당
박영진(朴泳珍) HS SCM담당
박진규(朴辰奎) ES생산담당
양희철(梁喜喆) 한국D2C영업담당
이재모(李宰模) HS기술전략담당
정병우(鄭棅佑) 광학연구소장
정수봉(鄭秀鳳) 한국건설영업담당
정연관(鄭淵寬) 미국HS영업담당
정용찬(鄭容贊) 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당
조성현(曺成鉉) 인도SW연구소장
황영민(黃榮珉) 인도LG전자 인도HS영업담당
황상연(黃相淵) 워싱턴오피스소장