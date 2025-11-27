[프로필] LG CNS 김태훈 부사장

LG CNS는 27일 이사회를 열고 2026년 정기 임원인사를 단행했다.

LG CNS는 이번 임원인사에서 인공지능(AI) 전환(AX) 시장 선도 및 실행 가속화를 위한 역량을 결집하고, 미래 사업과 기술 성장을 견인할 인재들을 중용했다.

특히 에이전틱AI·클라우드 사업의 중추적 역할을 담당하는 'AI클라우드사업부' 김태훈 전무와 AX 전략 수립의 싱크탱크인 컨설팅 전문 조직 '엔트루(Entrue)부문' 최문근 전무를 부사장으로 승진시켰다.

이를 통해 LG CNS는 핵심 경쟁력인 '고객·산업 전문성'과 'IT기술·서비스 역량’을 지속 강화해 고객 비즈니스 혁신을 선도하며 급변하는 AX 시장을 주도해 나갈 계획이다.

LG CNS 김태훈 부사장(사진=LG CNS)

다음은 김태훈 부사장의 주요 약력이다.

성 명 : 김태훈

출생년도 : 1975년생

학 력 : 연세대 전기공학 학사, 동 대학원 경영학 석사

직무이력 :

2014년 : IBM코리아 상무

2018년 : 델 테크놀로지스 그룹 부사장

2019년 : LG CNS 클라우드사업담당 상무

2021년 : LG CNS 클라우드사업부장

2023년 : LG CNS 클라우드사업부장 전무

2024년 : LG CNS AI클라우드사업부장