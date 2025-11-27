추경호 체포동의안, 국회 본회의 통과

국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의 요구서가 국회를 통과했다.
국회는 27일 본회의를 열어 재적 의원 180명에 찬성 172명, 반대 4명, 기권 2명, 무효 2명으로 추 의원에 대한 체포동의안을 가결시켰다.
투표는 무기명으로 진행됐고, 국민의힘 의원들은 퇴장했다.
추 의원은 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 의결을 방해한 혐의로 내란 특검에 의해 구속영장이 청구됐다.
체포동의안 국회 통과에 따라 추 의원은 법원의 구속 전 피의자 심문을 받게 될 예정이다.
추 의원은 표결 직전 신상발언을 통해 “저는 이미 불체포특권을 포기한다고 말씀드렸다”며 “제가 계엄해제 표결을 방해했다는 의혹은 아무런 근거 없는 악의적인 정치 공작”이라고 주장했다.
이어, “저에 대한 영장 청구는 국민의힘을 위헌 정당 해산으로 몰아가 보수정당의 맥을 끊어버리겠다는 내란몰이 정치공작”이라며 “탄압과 보복의 악순환을 끊어내지 않으면, 여야 국회의원 누구든 정쟁의 불행한 희생자가 될 수 있다”고 말했다.
추 의원의 체포동의안이 상정되자 본회의장에서는 여야 의원들이 공방을 벌였다.