"골프 비거리 향상"…휴로틱스, 엑소슈트 연구 SCI 저널 등재

휴로틱스는 자사 수동형 엑소슈트가 골프 스윙 시 비거리 향상에 미치는 효과를 규명한 연구 논문이 국제학술지 '저널 오브 바이오메카닉스'에 게재됐다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 이기욱 휴로틱스 대표와 중앙대학교 스포츠과학부 권용웅 교수 연구팀이 공동 진행했다.

연구팀은 숙련된 골퍼들을 대상으로 엑소슈트 착용 전후 스윙 데이터를 비교 분석했다. 그 결과 엑소슈트 착용만으로 클럽헤드 스피드(CHS)가 평균 2.55% 증가했고, 일부 참가자는 최대 3.7%까지 상승한 것으로 나타났다.

휴로틱스 엑소슈트 훈련 연구 결과 (사진=휴로틱스)

성능 향상은 근력 보조가 아닌 몸통 회전의 탄성 에너지 증폭 구조에서 나왔다. 엑소슈트는 백스윙 구간에서 탄성 에너지를 저장했다가 다운스윙 시 즉각 방출해 회전력을 강화한다.

이 과정에서 몸통이 골반의 회전을 따라잡는 속도를 나타내는 지표인 '토르소 회전 반동 최대율(MROR)'이 유의하게 증가한 것으로 확인됐다.

엑소슈트가 스윙 메커니즘이나 궤도를 방해하지 않으면서 비거리를 향상시키는 효과적인 방법임을 과학적으로 입증했다고 회사 측은 설명했다.

휴로틱스는 이번 연구가 골프 전용 엑소슈트 'H-스윙' 개발의 근거가 될 것으로 보고 있다. H-스윙은 회전 토크를 증폭해 빠른 스윙 속도를 반복적으로 학습하도록 돕는 훈련 장비다. 사용자 힘 전달 타이밍과 스윙 시퀀스를 자연스럽게 개선한다.

이기욱 휴로틱스 대표는 "H-스윙은 스윙 속도 향상, 힘 전달 타이밍 개선, 스윙 인지 능력 향상을 동시에 지원하는 솔루션"이라며 "향후 트레이닝 장비를 넘어 실제 필드에서도 활용 가능한 형태로 발전할 잠재력이 크다"고 말했다.