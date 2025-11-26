'車 보안' 페스카로, 내달 10일 코스닥 상장

"페스카로는 단순한 보안 전문기업이 아닌 자동차 산업 전반의 효율성과 경쟁력을 높이는 파트너입니다. 축적한 경험과 전문성을 기반으로 더욱 안정적이고 지속 가능한 성장을 이어가겠습니다."

홍석민 페스카로 대표가 26일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 이같은 포부를 전했다. 2016년 설립된 페스카로는 자동차 전장시스템 전문가와 화이트해커 출신 인력이 주축이 되어 설립된 차량 통합보안 플랫폼 전문기업이다.

이에 자동차 사이버보안 규제가 유럽, 한국, 중국 등 전세계적으로 확산되고 있다. 차량 제작사는 규제 인증을 획득해야만 차량 판매가 가능해 자동차 사이버보안이 산업의 필수 요건으로 자리잡고 있다.

홍석민 페스카로 대표가 26일 간담회에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

특히 기존의 자동차 규제는 양산 후에는 별도의 규제가 없었지만, 자동차 사이버보안 규제는 양산 후에도 보안 이벤트 발생 시 지속적인 조치가 필요해 라이프사이클 전반에 걸친 운영 관리의 중요성도 더해졌다.

페스카로는 이러한 패러다임에 대응하기 위해 총 세 개의 전문솔루션으로 네 개의 영역을 커버하고 있다. ▲전장부품 보안솔루션 ▲차량통신 보안솔루션 ▲규제 대응 IT솔루션이다.

전문솔루션 기반 5년 연속 안정적인 흑자 경영을 이어오고 있다. 작년 연결기준 영업수익은 143억원, 영업이익 13억원을 기록했다.

당기순손실은 79억원으로 집계됐다. 상환전환 우선주(RCPS) 회계적 처리에 따른 일시적 영향으로 현재는 모두 보통주로 전환되며 손실 요인이 제거됐다.

회사측에 따르면 올해 상반기 기준 부채비율 6%, 유동비율 2천%, 자기자본비율 94%로 기술특례 상장임에도 견조한 재무 안정성을 확보하고 있다.

자동차 산업 사이버보안 포지션은 크게 ▲차량 제작사(OEM) ▲부품사(Tier1) ▲보안 전문 기업 ▲규제 인증 심사로 분류할 수 있다. 페스카로는 모든 포지션을 수행할 수 있다.

페스카로는 차량 제작사와 부품사 사이에 위치한 0.5티어로서 차량 전체 수준에서 사이버보안 아키텍처를 설계하고 보안 요구사항을 제작사와 함께 정의하며 업무 부담을 획기적으로 절감시키는 경쟁력을 가지고 있다.

페스카로는 18개의 제작사, 33개의 차종, 45개 부품사와 협력해 213개의 제어기 양산 프로젝트를 수행해왔다. 8개 반도체사와 56개 반도체 모델을 확보하는 등 풍부한 양산 이력을 갖췄다.

관련기사

또한 고객사가 국제 4대 자동차 사이버보안 인증을 모두 취득할 수 있도록 면밀히 협업했고, 인증을 조기에 획득하며 기술 신뢰성을 검증했다.중국을 시작으로, 일본, 인도, 북미·유럽 등 글로벌 시장 판로 확보에 가속화하고 있다.

한편 페스카로는 이번 상장을 통해 총 130만 주(공모비율 13.45%)를 공모한다. 희망가는 1만2천500~1만5천500원, 총 공모금액은 163억~202억원 규모다. 내달 1일~2일 일반청약을 진행한다. NH투자증권과 한화투자증권이 공동 주관을 맡았다.