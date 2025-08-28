페스카로, 기술특허 전략가 영입

미래 모빌리티 소프트웨어 솔루션 전문기업 페스카로는 글로벌 지식재산권(IP) 경쟁력을 강화하기 위해 15년 경력의 김제나 변리사를 영입했다고 28일 밝혔다.

김 변리사는 삼성전자, 네이버, HD현대 등 대기업은 물론 수많은 기술 스타트업의 특허 전략을 이끈 IP 전문가다.

그는 합류 이후 페스카로의 기술 보호 전략을 수립하고 IP 관리체계를 확립했다. 직무발명보상제도를 도입해 임직원 발명을 보호·장려한 결과 지난 6월 특허청과 한국발명진흥회로부터 '직무발명 보상 우수기업' 인증서를 획득했다.

김제나 페스카로 변리사 (사진=페스카로)

올해 하반기 기술특례상장을 앞둔 페스카로는 기술 및 제품 로드맵과 연계된 IP '해자'를 통해 경쟁우위를 강화하겠다는 전략을 내세웠다.

김 변리사는 단기적으로는 핵심 기술 아이디어의 신속한 권리화를 통해 특허 포트폴리오를 확장하고, 사업 성과와 직결되는 고부가가치 특허를 확보할 계획이다.

또한, 장기적으로는 신사업 진출을 위한 핵심 특허와 해외 특허 포트폴리오를 선제적으로 구축하여 IP 자산 수익화를 추진할 방침이다.

한편 페스카로는 세계 유일 '차량 통합보안플랫폼' 기업이다. 부품 단위 보안솔루션 공급을 넘어 차량 전체 시스템과 생애주기를 아우르는 보안플랫폼을 제공한다.

최근 국내 최초로 글로벌 자동차 사이버보안 협의체 '오토아이삭' 이노베이터 파트너로 선정되며 세계 수준의 사이버보안 기술력을 입증한 바 있다.

김 변리사는 "100명 규모로 성장한 지금도 대표가 직접 모든 특허를 챙길 만큼 IP를 중시하는 경영 철학이 인상 깊었다"라며 "지속 가능한 성장 핵심이 IP에 있다고 판단했고 8년간 지켜본 독자적인 기술력과 잠재력을 믿고 합류했다"라고 말했다.