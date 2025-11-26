시프트업-텐센트, '프로젝트 스피릿' 퍼블리싱 계약 체결

승리의 여신: 니케 이어 텐센트와 두 번째 글로벌 협업

게임입력 :2025/11/26 10:59

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

시프트업(대표 김형태)은 텐센트와 자체 개발 중인 신작 ‘프로젝트 스피릿(Project Spirits)’의 퍼블리싱 계약을 체결했다고 26일 밝혔다

‘프로젝트 스피릿’은 서브컬처 장르의 PC∙콘솔∙모바일 크로스 플랫폼 게임으로 텐센트 계열사와 공동 개발 중이다. 시프트업은 ‘승리의 여신: 니케’와 ‘스텔라 블레이드’ 등 자사 IP를 글로벌 흥행으로 이끈 개발 노하우와 제작 역량을 바탕으로 차세대 서브컬쳐 시장을 겨냥한 한층 진화된 형태의 게임을 선보이기 위해 개발에 박차를 가하고 있었고, 이 과정에서 텐센트와 퍼블리싱과 공동 개발을 포함한 전략적 파트너십을 강화하기로 의견을 모았다.

이는 전 세계적인 흥행 성과를 거둔 ‘승리의 여신: 니케’에 이어, 양사가 다시 한번 힘을 모은 두 번째 글로벌 협업으로, 텐센트는 ‘프로젝트 스피릿’의 퍼블리싱을 담당하게 되며 양사는 전작을 뛰어넘는 시너지를 기대하고 있다고 회사 측은 설명했다.

프로젝트 스피릿(Project Spirits).(제공=시프트업)

시프트업 관계자는 “텐센트와의 긴밀한 협업이 시프트업의 글로벌 IP 제작 경쟁력을 한층 더 강화하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “프로젝트 스피릿에 대한 구체적인 정보는 향후 개발 경과에 따라 순차적으로 공개할 예정”이라고 밝혔다.

관련기사

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
시프트업 텐센트 프로젝트스피릿

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

가상자산까지 품는 네이버…두나무와 합병 오늘 ‘윤곽’

해외서 시작된 10대 SNS 이용 차단…한국은?

유통가 오너 3·4세 전진 배치…"미래 먹거리 찾아라"

올해도 스테이블코인 입법 '난항'…금융위 vs 한은 대립 수면 위로

ZDNet Power Center