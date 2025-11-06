시프트업 '승리의 여신: 니케', 3주년 업데이트로 韓·日 매출 2위 역주행

시프트업은 '승리의 여신: 니케(이하 니케)'가 3주년 기념 업데이트를 통해 일본 앱스토어 매출 2위, 한국 2위, 북미 22위를 기록하며 글로벌 주요 시장에서 매출 순위 역주행에 성공했다고 6일 밝혔다.

이번 업데이트로 선보인 3주년 이벤트 'GODDESS FALL'은 '랩쳐 퀸'과의 결전을 다루는 챕터다. 해당 이벤트는 업데이트 전부터 시나리오 전개와 연출, 신규 콘텐츠 등으로 화제를 모았다.

니케는 2022년 출시 후 일본 앱스토어 매출 1위를 총 8차례 기록했으며, 한국, 북미 등 주요 지역에서도 매출 상위권을 유지하고 있다. 지난 9월 업데이트로 매출 1위를 기록한 데 이어 약 2개월 만에 다시 최상위권을 달성했다.

승리의 여신: 니케, 업데이트 이후 순위 역주행.

시프트업은 캐릭터 수집과 건슈팅 요소를 결합한 게임성과 그래픽, 스토리 등을 매 업데이트마다 선보여왔다. 또한 '애니메 NYC', '애니메 엑스포' 등 글로벌 행사에 참가하고 오케스트라 콘서트, GS25 콜라보, 팝업스토어 등 오프라인 이벤트를 진행했다.

관련기사

향후 이달 중 맘스터치 협업 이벤트를 비롯해 12월 AGF 2025 참가, 2026년 니케 오케스트라 콘서트 등을 이어갈 계획이다.

유형석 시프트업 디렉터는 "지난 3년간 ‘승리의 여신: 니케’에 보내주신 유저 여러분의 뜨거운 성원과 관심에 깊이 감사드린다"며 "출시 당시 약속드렸던 ‘오랫동안 사랑받는 IP로 성장시키겠다’는 목표를 지켜가기 위해 앞으로도 한층 진화한 콘텐츠와 완성도 높은 서비스로 보답하겠다"고 전했다.