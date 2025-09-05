시프트업 '승리의 여신: 니케', 일본 애플 앱스토어 매출 1위 또 탈환

시프트업의 대표작 '승리의 여신: 니케'가 최신 업데이트에 힘입어 매출 등 인기 지표가 반등한 것으로 확인됐다.

이 게임은 일본 앱스토어 매출 1위를 재탈환하며 장기흥행에 기대를 더 높였다는 평가다.

5일 게임 업계에 따르면 시프트업이 개발하고 레벨인피니트가 서비스 중인 미소녀 건슈팅 RPG '승리의 여신: 니케'가 한국 포함 글로벌 시장에서 안정적인 인기를 이어가고 있다.

지난 2022년 11월 글로벌 서비스를 시작한 '승리의 여신: 니케'는 포스트 아포칼립스 세계관에 수려한 일러스트와 액션성 등을 담아 서비스 직후 흥행에 성공한 작품이다.

시프트업 개발작 '승리의 여신: 니케' 일본 애플 앱스토어 매출 1위 재탈환.

특히 이 게임은 어제(4일) 일본 앱스토어 매출 1위를 재탈환하는 등 다시 주목을 받는데 성공했다. 이에 따라 이 게임은 일본 앱스토어 매출 1위 기록은 여덟번으로 늘어났다.

이번 1위 탈환은 신규 업데이트인 바니걸 콘셉트의 신규 캐릭터가 많은 이용자의 호응을 얻었기 때문으로 풀이된다.

최근 이 게임에 추가된 바니걸 콘셉트의 캐릭터는 SSR 니케 '에이드 : 에이전트 바니'와 '밀크 : 블루밍 바니' 2종이다. 각각 지원형과 화력형 캐릭터로 요약된다.

관련기사

현재 이 게임은 한국 9위, 대만 11위로 10위권을 유지하고 있다. 미국에서도 업데이트 하루 만에 31위에 안착한 만큼 추가 인기 상승이 기대된다.

업계 한 관계자는 "승리의 여신: 니케가 서비스 3주년 대형 업데이트로 다시 주목을 받고 있다. 서브컬처 본고장인 일본 애플 앱스토어 매출 1위 재 탈환은 의미 있는 성과로 보인다"며 "시프트업의 실적도 긍정적으로 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.