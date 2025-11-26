무신사 스탠다드 뷰티, 스킨케어 신상품 3종 출시

무신사 스탠다드 뷰티가 오는 28일 스킨케어 신상품 3종을 온·오프라인에서 동시에 선보인다.

신상품은 ▲퍼퓸드 핸드크림 미스틱 우드(30ml) ▲너리싱 립 에센스(10ml) ▲퍼펙트 클리어 올인원 워시(330ml) 등 총 3종으로 구성됐다.

퍼퓸드 핸드크림은 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서만 접할 수 있는 시그니처 향인 ‘미스틱 우드’를 적용한 제품이다. 시어버터와 아보카도 오일이 원재료인 너리싱 립 에센스는 튜브형 립케어 제품이다. 두 가지 상품의 모두 공식 발매가는 3천900원이다. 퍼펙트 클리어 올인원 워시는 적은 피부 자극으로 각질과 노폐물을 세정해주는 약산성 바디 클렌저이며, 발매가는 7천900원이다.

(사진=무신사)

이번에 출시되는 신상품 3종 모두 무신사 스토어와 전국 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

무신사 스탠다드 뷰티 관계자는 “이번 신상품은 겨울 시즌에 필요한 보습·세정 기능을 담아 더욱 많은 고객이 무신사 스탠다드 뷰티의 가성비 라인을 경험할 수 있도록 기획했다”며 “초저가 스킨케어 라인에 대한 높은 고객 반응을 반영해 앞으로도 오프라인 전 매장에서 쉽게 접근할 수 있는 합리적인 뷰티 제품군을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.