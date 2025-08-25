무신사, ‘뷰티 페스타’ 온라인에서도 연다

무신사는 오프라인 팝업과 함께 연중 최대 규모의 뷰티 행사인 ‘무신사 뷰티 페스타’를 온라인으로 개최한다고 25일 밝혔다.

행사는 이날 오전 11시부터 내달 4일 오전 11시까지 11일간 진행되며, 2만여 종의 상품을 최대 80% 할인 혜택으로 선보인다.

이번 페스타 라이징 브랜드존에서는 서울시가 추천하는 우수 인디 브랜드를 소개한다. 무신사 뷰티 베스트 상품을 최대 80% 할인된 가격에 선보이는 넥스트 뷰티 특가 기획전도 마련했다.

(사진=무신사)

또 무신사 뷰티는 럭키박스를 확대해 운영한다. 럭키박스는 브랜드별 최대 50만원 상당의 상품을 랜덤으로 구성해 다양한 제품을 체험할 수 있다. 무신사 단독 기획 제품을 포함해 ▲프리미엄(5만원) ▲오직 무신사 뷰티(3만원) ▲일반(2만원) 등 40여종으로 선보인다. 1만원 이하의 가격으로 라이징 브랜드의 상품을 랜덤으로 만날 수 있는 뷰티 뽑기 기획전도 신설했다.

이와 함께 대용량 제품과 원플러스원(1+1) 기획 상품 등 알찬 패키지 특가를 선보인다. 하루 동안 브랜드의 상품을 특별한 혜택으로 제공하는 브랜드 데이도 진행된다.

무신사 뷰티 관계자는 “신예 브랜드는 물론 인기 뷰티템을 최대 혜택으로 선보이는 대규모 행사로 무신사 뷰티만의 특별한 셀렉션을 경험할 수 있는 기회”라며 “이번 뷰티 페스타에서 특가로 선보이는 ‘오직 무신사 뷰티’ 제품은 팝업 스토어에서도 직접 체험할 수 있어 온·오프라인 시너지가 날 것”이라고 말했다.