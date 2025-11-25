컴투스 후원, ‘제3회 선수협회장기 리틀·여자야구대회’ 성료

컴투스는 후원사로 참여한 ‘제3회 한국프로야구선수협회장기 컴투스프로야구 리틀&여자야구대회(이하 선수협회장기 대회)’를 성료했다고 25일 밝혔다.

선수협회장기 대회는 한국프로야구선수협회(이하 선수협)가 주최하고, 한국리틀야구연맹과 한국여자야구연맹이 공동으로 주관하는 전국 규모 행사다.

지난 9월 27일부터 11월 23일까지 화성드림파크 리틀 메인야구장에서 열린 이번 대회에는 전국 리틀야구 102개 팀과 여자야구 37개 팀 등 총 3천여 명이 참가했다.

대회 결과 리틀야구 부문에서는 부천시 소사구 리틀야구단이 양주시 리틀야구단을 2-1로 꺾고 우승을 차지했다. 여자야구 챔프 부문과 퓨처 부문에서는 각각 리얼디아몬즈와 비바피닉스가 우승했다.

23일 진행된 시상식에는 홍지웅 컴투스 제작총괄, 장동철 선수협 사무총장, 양현종 선수협 회장, 김승우 한국리틀야구연맹 회장, 임혜진 한국여자야구연맹 회장 등이 참석했다. 또한 송성문(키움), 손주영(LG), 안현민(KT) 등 KBO리그 현역 선수들도 시상자로 나서 야구 꿈나무들을 격려했다.

홍지웅 컴투스 제작총괄은 “야구 미래세대와 여성 팬층의 참여 기회를 넓히는 사회적 가치 활동에 적극 참여하겠다”고 전했다.

한편, 컴투스는 KBO 올스타전과 포스트시즌 공식 후원을 비롯해 유소년 및 여자야구 지원 등 국내 야구 저변 확대를 위한 활동을 지속하고 있다.