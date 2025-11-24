컴투스 '더 스타라이트', 24일 개발자 라이브 방송 진행

컴투스는 게임테일즈가 개발한 MMORPG '더 스타라이트'의 개발자 라이브 방송을 공식 유튜브 채널에서 진행한다고 24일 밝혔다.

이날 오후 7시 진행되는 이번 방송에는 박경태 기획실장과 김호성 사업부장이 출연해 11월과 12월 적용될 핵심 업데이트 내용과 향후 개발 방향성을 공유한다. 또한 사전에 수집된 질문과 생방송 중 접수되는 실시간 문의에 대해 답변하는 소통 시간도 가질 예정이다.

주요 발표 내용으로는 오는 26일 업데이트되는 신규 지역 '부서진 대지'와 월드 단위로 개편되는 '별의 낙원'에 대한 상세 정보가 포함된다. 이와 함께 새로운 성물, 신규 보스 몬스터, 전투 및 편의 기능 개선 사항도 공개된다.

이어 12월 업데이트 예정인 길드 던전, 길드 창고·분배 기능 등 협동 시스템과 내년 상반기 공개를 목표로 개발 중인 신규 클래스 현황도 소개될 예정이다.

컴투스는 이날 라이브 방송 시청자를 위해 다양한 보상이 담긴 쿠폰을 순차적으로 지급할 계획이다.