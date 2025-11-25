오비맥주 청주공장, 폐건전지 2천300여 개 수거…"자원 선순환 실천"

오비맥주 청주공장이 충북 청주시 서원구청과 함께 재활용 자원 교환 캠페인을 실시하며 지역 자원순환 활동에 나섰다.

오비맥주는 청주공장에서 임직원 대상 폐건전지 수거 캠페인을 진행했다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 올해 2월 서원구와 체결한 ‘자원多잇다사업’ 업무협약의 일환으로, 올바른 분리배출 문화 확산과 자원 선순환 실천을 위해 마련됐다.

청주공장은 임직원들이 쉽고 편리하게 참여할 수 있도록 본관 내에 폐건전지 교환소를 설치했다. 직원들은 가져온 폐건전지를 휴지나 종량제 봉투로 교환할 수 있으며, 이날 캠페인에는 40여 명의 임직원이 참여해 총 2천300여 개의 폐건전지가 수거됐다.

(사진=오비맥주)

건전지는 일반 폐기물로 배출될 경우 중금속과 유해 화학물질이 환경으로 유출될 위험이 있는 데다, 생활폐기물과 섞여 배출될 경우 화재 사고로 이어질 수 있어 반드시 전용 수거함에 분리 배출해야 한다.

이철우 오비맥주 청주공장장은 “청주공장은 서원구청과 협력해 지역 환경 개선에 실질적으로 기여할 수 있는 활동을 이어가고 있다”며 “앞으로도 생활 속에서 실천 가능한 환경 보호 활동을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.