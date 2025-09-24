‘메시 효과’ 탄 미켈롭 울트라, 미국 맥주 판매 1위 등극

축구 선수 리오넬 메시를 모델로 내세운 미켈롭 울트라가 미국 맥주시장에서 새로운 1위에 올랐다.

23일(현지시간) CNN에 따르면, 최근 시장 조사 결과 미켈롭 울트라는 올해 9월까지 소매 판매량 기준으로 버드 라이트를 제치고 경쟁사 모델로 에스페셜보다도 앞서며 1위를 유지했다.

미켈롭 울트라를 판매하는 앤호이저부시는 무알코올 제품인 ‘미켈롭 울트라 제로’ 출시 성공도 성장세에 기여했다고 설명했다.

메시가 출연한 미켈롭 울트라 광고.(사진=공식 인스타그램 캡처)

외신은 이 같은 성과에 대해 지난해 버드 라이트가 성 소수자 인플루언서 협업 논란으로 불매 운동을 겪으며 미국 내 판매 1위 자리를 내줬던 상황을 뒤집은 것이라고 보도했다.

당시 모델로 에스페셜이 선두에 올랐지만, 올해는 트럼프 대통령의 강경 이민 정책 여파로 히스패닉 소비자들의 외식과 모임이 줄어들면서 판매 성장세가 둔화됐다. 모델로와 코로나를 판매하는 콘스텔레이션 브랜즈는 이로 인한 타격을 이미 경고한 바 있다.

모델로 에스페셜은 여전히 금액 기준 판매 1위 자리를 지키고 있다. 다만 평균 소매가가 케이스당 미켈롭 울트라보다 약 7달러(약 9천759원) 더 비싸 판매량 차이가 발생한다.

관련기사

맥주 업계 전반이 올해 상반기 소매 매출이 전년 대비 약 5% 감소하는 침체 국면에서, 미켈롭 울트라의 선전은 업계의 희망적인 신호로 평가되고 있다고 외신은 전했다.

국내에서 판매되고 있는 미켈롭 울트라 제품.(사진=오비맥주)

미켈롭은 FIFA 클럽월드컵과 내년 미국에서 열리는 2026 월드컵 등 주요 스포츠 이벤트 마케팅에 적극 투자하며 인지도를 끌어올렸고, 지난해에는 미국 내 바와 레스토랑의 생맥주 라인 점유율에서도 버드 라이트를 처음으로 앞섰다. 지난해 5월부터는 오비맥주가 수입해 국내에서도 판매되고 있다.