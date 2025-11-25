삼성SDI, 정기 임원 인사…부사장 3명 승진

삼성SDI는 25일 부사장 및 상무에 대한 2026년 정기 임원 인사를 실시했다고 밝혔다.
삼성SDI는 부사장 3명, 상무 5명 등 총 8명을 승진시켰다. 불확실한 경영환경 속에서 배터리 시장 리더십을 강화하고 차별화된 미래 기술력 확보에 기여한 인물들을 중용했다.
부사장 승진자 중 김기준 중대형사업부 극판센터장 부사장은 극판 양산성 확보 및 신공법 개발, 거점간 극판 생산 동질성 확보 등을 통해 기술 경쟁력 강화에 기여했다.
이종훈 소형사업부 파우치개발팀장 부사장은 주요 플래그십 제품의 적기 진입을 주도하며 기술 리더십 및 제품 경쟁력 확보에 기여했다.
정현 경영진단팀장 부사장 경영 진단 및 프로세스 불합리 개선을 통해 운영 효율과 사업 체질을 강화하며 사업 경쟁력 확보에 기여했다.
삼성SDI는 이번 2026년 정기 임원 인사를 통해 경영진 인사를 마무리하고, 조만간 조직개편과 보직인사를 확정할 예정이다.