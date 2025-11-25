네이버 "컬리N마트, 출시 한달 만에 거래액 50%↑"

네이버는 컬리와 함께 선보인 온라인 장보기 서비스 컬리N마트가 지난 9월 출시 이후 한 달 만인 10월 거래액이 50% 이상 증가했다고 25일 밝혔다.

지난달 컬리N마트 구매자의 80% 이상이 네이버플러스 멤버십 사용자였으며, 컬리N마트 사용자 중 70% 이상이 3040 세대로 집계됐다.

특히 멤버십 사용자의 재구매율은 비멤버십 대비 약 2배에 달하며, 5회 이상 반복 구매한 사용자 비율은 멤버십 사용자가 비멤버십 대비 15배 이상 높게 나타났다.

(사진=네이버)

네이버는 장보기 단골력을 더욱 높이기 위해 지난 4일 사용자가 2회 이상 구매한 상품을 자동으로 모아 보여주는 ‘자주구매’ 탭도 공개했다. 개인별 성향과 구매 패턴에 맞춘 장보기 섹션을 강화해 단골 사용자의 편의성을 높이기 위한 시도다.

네이버는 컬리N마트를 통해 상대적으로 부족했던 신선식품과 배송 안정성의 경쟁력을 확보하면서 과일, 야채, 고기 등 신선식품의 거래액이 크게 늘었다. 멤버십 사용자 대상으로 무료 배송 기준을 낮추면서, 자주·반복 구매하는 장보기 사용성을 높인 것으로 회사 측은 분석했다.

지난달 컬리N마트에서는 신선도와 품질에 민감한 ▲축산물류와 ▲냉동·간편조리식품류 ▲농산물류 카테고리 순으로 거래액이 가장 높게 나타났다. 달걀 품목과 쇠고기의 전월 대비 거래액이 각각 2.3배, 1.9배 상승하는 등 일상적으로 자주 구매하는 장보기 필수 품목에서 뚜렷한 성장세를 보였다.

아울러 단일 상품 기준으로는 ▲‘이연복의 목란 짬뽕’ ▲‘조선호텔 떡갈비’ ▲‘사미헌 갈비탕’ 등 간편식으로 즐길 수 있는 냉동식품, 밀키트 상품을 많이 구매한 것으로 나타났다. 샐러드·도시락류에서는 재구매율이 높은 상품이 두드러지며 전월 대비 거래액이 2배 가까이 증가했다. 이유식과 분유는 전월 대비 거래액이 3배, 아기간식은 2배 늘어났다.

컬리N마트는 앞으로도 멤버십 사용자 전용 혜택 강화와 데이터 기반 상품 큐레이션을 통해 단골 생태계를 더욱 확장할 계획이다.

관련기사

네이버는 ‘네플멤 특가전’을 운영하며 구매 데이터와 리뷰 기반으로 선호도가 높은 상품을 선별해 특가로 제공하고 있고, 네이버플러스 멤버십 사용자에게는 10% 추가 할인 쿠폰을 제공해 단골 혜택도 강화했다.

김평송 네이버 컬리N마트 사업리더는 “컬리N마트는 단골이 중요한 장보기 시장에서 네이버플러스 멤버십 생태계를 기반으로 경쟁력을 입증하며 거래액은 물론 재구매율 등 주요 지표에서 뚜렷한 성장세를 보여주고 있다”며 “앞으로도 네이버는 컬리와의 파트너십과 사용자 구매 데이터 분석을 바탕으로 장보기 특화 상품 셀렉션과 혜택을 강화해 단골층을 확대할 계획”이라고 말했다.