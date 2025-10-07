추석 후유증 끝…네이버, 컬리N마트서 ‘리프레시 위크’ 실시

웰컴 할인부터 ‘리프레시 위크’ 쿠폰까지 지급

네이버는 오는 13일까지 컬리N마트에서 명절 이후 일상 회복을 돕는 ‘리프레시 위크’를 진행한다. 해당 기획전은 명절 기간 기름진 음식을 섭취한 것을 고려해 가볍게 즐길 수 있는 먹거리와 일상 장보기 중심으로 상품을 준비한 것이 특징이다.

7일 네이버에 따르면 이번 ‘리프레시 위크’에서는 다양한 테마로 상품군을 나눴다. ’장보기 추천템’ 코너에서는 컬리에서만 만나 볼 수 있는 ‘컬리온리’의 ▲급냉 삼겹살 ▲산지직송 꽃게를 포함해 ▲콩나물 ▲사과 ▲당근 등 다양한 식재료를 집에서 장을 볼 수 있도록 구성했다.

’매콤 간편식’ 코너에서는 ▲떡볶이 ▲낙지볶음 ▲얼큰 순대국 등을 할인된 가격으로 선보인다. 특히 마라 특유의 강한 매운맛을 즐길 수 있는 ‘압구정 쭈꾸미’의 마라 쭈꾸미볶음, ‘리틀 비엣남’의 마라 소고기 쌀국수는 최대 34% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

(사진=네이버)

’급찐급빠 식단’ 코너도 마련했다. 연휴 동안 고칼로리 음식으로 ‘급하게 찐 살을 급하게 빼려는’ 고객들을 위한 ▲샐러드 ▲닭가슴살 만두 ▲두부 리조또 등 저칼로리로 즐길 수 있는 간편식과 함께 ▲저당 우엉조림 ▲모둠쌈과 저당 두부강된장 ▲저당 황태채 무침 등 밑반찬도 준비됐다.

이외에도 ▲‘런던 베이글’의 베이글 세트 ▲속초 명물인 ‘중앙닭강정’ ▲‘이연복의 목란’의 프리미엄 멘보샤 ▲‘조선호텔’ 떡갈비 등 맛집 먹거리를 집에서도 이용할 수 있도록 했다. 네이버 스마트스토어에서 인기를 구가하는 ▲‘팔복도가니탕’의 사골 진국 ▲‘훈훈수산’의 간장 순살게장 등도 상차림에 활용할 수 있도록 상품을 구성했다.

네이버는 컬리N마트에서 처음 구매하는 사용자를 위해 ▲3천원의 웰컴 할인 쿠폰 ▲N+셀렉션 상품 전용 최대 10% 할인 쿠폰을 포함해 구매 금액에 따라 ▲최대 5천원의 할인을 받을 수 있는 ‘리프레시 위크’ 쿠폰 2종 등 다양한 혜택을 마련했다.

네이버플러스 멤버십 사용자의 경우 2만원만 채우면 무료배송으로 장을 볼 수 있다.

또 컬리N마트에서는 이번 추석 연휴 기간에도 새벽배송을 정상 운영해 배송 걱정 없이 평상시처럼 신선식품부터 생필품까지 장보기가 가능하다. 대체휴일인 오는 8일과 한글날인 9일에도 새벽배송을 통해 안정적으로 상품을 받을 수 있다.

네이버 관계자는 “추석 연휴를 보내며 사용자들이 느낄 수 있는 명절 후유증을 고려해 일상 회복에 도움되는 먹거리와 상품들을 큐레이션했다”며 “컬리N마트의 강점인 새벽배송을 통해 사용자들이 연휴 후에도 배송 공백 걱정 없는 장보기를 경험하도록 노력하겠다”고 말했다.

