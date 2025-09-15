네이버, 컬리N마트 오픈 기념 행사…인기 상품을 100원에

네이버와 컬리가 ‘컬리N마트’ 오픈을 기념해 대규모 할인전 ‘그랜드 오프닝 위크’를 오는 28일까지 진행한다고 15일 밝혔다.

컬리N마트는 지난 4일 네이버플러스 스토어에 문을 연 온라인 프리미엄 장보기 서비스로, 네이버 인기 상품과 컬리의 프리미엄 신선식품을 새벽배송으로 다음날 아침까지 받을 수 있다.

컬리N마트는 첫 구매 고객에게 3천원 웰컴 쿠폰을 제공해 장바구니 물가 부담을 낮추고, 체감 혜택을 강화했다.

네이버, 컬리N마트 오픈 기념 대규모 프로모션 진행. (제공=네이버)

자주 반복 구매하는 장보기 특성을 반영해 이날부터 다음 달 31일까지 ‘컬리N마트에서 한달살기’ 이벤트를 진행한다.

한달살기 이벤트 참여를 신청한 재구매 고객에게는 네이버페이 포인트를 추가 적립해 ▲2회차 1천원 ▲3~4회차 2천원씩 ▲5회차에는 누적 최대 8천원까지 받을 수 있도록 했다. 컬리N마트를 자주 이용하는 단골일수록 혜택이 커지는 구조다.

오는 28일까지 2주 동안은 매일 오후 12시, 2시, 4시에 컬리N마트의 인기 상품을 특가로 판매한다.

정오에는 컬리 대표 인기 품목인 'KF365 1+등급 무항생제 특란 20구'를 100원딜로 매일 1천개 한정 수량 판매한다.

오후 2시에는 컬리N마트로 입점을 확대하는 네이버 스마트스토어 인기 상품 2가지를 매일 50% 할인한다.

오후 4시에는 장보기 생필품 단골 품목인 화장지, 물티슈를 1+1 혜택으로 제공하며 컬리 프리미엄 PB 브랜드 ‘컬리온리’의 대표 상품인 ‘전주 베테랑 칼국수’, ‘미크 클레버 대구 막창’도 반값 특가로 판매한다.

또 ‘KF365 에어프라이어용 미니 돈까스’, ‘이연복의 목란 짬뽕’ 등 컬리 인기 식품을 비롯해 ‘KS365 2겹 천연펄프 키친타월’, ‘2080 클래식 치약’ 같은 생필품 등 컬리의 베스트 상품들을 모아 최대 43% 할인하는 특가전을 오는 29일까지 진행한다.

김평송 네이버 E-KAM1 사업 리더는 “컬리N마트는 아직 오픈 초기이지만, 안정적인 새벽배송과 다양한 상품 구색 덕분에 장보기 단골들 사이에서 빠르게 입소문이 퍼지고 있다”며 “앞으로도 장보기에 최적화된 상품 라인업과 합리적인 구성으로, 사용자들이 매일 믿고 신선한 상품을 구매할 수 있는 서비스로 만들어가겠다”고 말했다.