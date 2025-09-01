네이버, N배송에 ‘새벽배송’ 도입

네이버가 ‘N배송’ 서비스에 새벽배송을 본격 도입하며 물류 경쟁력 강화에 나섰다.

CJ대한통운과 마켓컬리의 물류 자회사 컬리넥스트마일이 참여하는 네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA)를 기반으로 협력 체계를 확장한 것이다.

1일 관련업계에 따르면 네이버는 이번 주부터 컬리와 협업해 N배송에서 새벽배송 서비스를 제공하기 시작했다.

네이버는 그동안 NFA를 통해 CJ대한통운·한진·파스토·두핸즈 등과 손잡고 ▲오늘배송 ▲내일배송 ▲희망일배송 등을 제공해왔다. 새벽배송은 CJ대한통운과 컬리와 협업해 진행한다.

네이버 N배송 새벽배송 (사진=네이버)

최수연 네이버 대표는 지난 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “NFA 확대와 배송 옵션 다양화는 이용자 경험을 높이는 핵심 전략”이라며 “파트너사와의 협력을 통해 새벽배송 등 더욱 빠르고 편리한 서비스를 제공할 것”이라고 언급한 바 있다.

새벽배송은 네이버 멤버십 회원이 1만원 이상 구매 시 무료로 배송 받을 수 있다. 22시 전에 주문하면 다음 날 새벽 7시 이전에 도착한다. 주문당 1회 무료 교환이나 반품이 가능하고, 수도권이나 충청 일부 지역에 한정에서만 배송 가능하다.

이번에 새벽배송이 N배송 옵션에 포함되면서 배송 관련 이용자 선택지가 넓어졌다.

네이버는 빠르면 이달 초 컬리와 협업한 '컬리N마트'를 선보일 예정이다. 이를 통해 신선식품, 생활용품 등 반복 구매군의 경쟁력을 강화하고, 앱 방문 빈도와 구매 전환을 끌어올릴 계획이다.