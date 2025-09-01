GS샵, 모르간 새 모델에 '옥자연' 선정

GS샵은 자사 컨템포러리 캐릭터 브랜드 모르간이 새로운 뮤즈로 배우 옥자연을 발탁하며 올 시즌 패션 공략을 강화한다고 1일 밝혔다.

동시에 프리미엄 브랜드 ‘SO,WOOL(쏘울)’을 25FW 시즌부터 소재, 디자인, 로고까지 새롭게 기획해 리뉴얼을 진행했다.

구매 고객 150만 명, 재구매율 50%의 충성도를 보유한 쏘울은 이번 시즌 한층 업그레이드된 소재로, 프리미엄 패션 브랜드로서 위상을 더욱 높인다. 캐시미어 중에서도 최고급 소재 ‘소모 캐시미어 100%’로 만든 니트, 가디건 등을 처음으로 선보이고, 10년 만에 ‘캐시미어 100% 코트’를 다시 선보이는 등 하이엔드 소재 아이템을 대표 상품으로 전개한다. 또한 현대적으로 재해석한 브랜드 로고와 이탈리아의 세련된 도시 풍경을 배경으로 촬영한 화보를 통해 고급스러운 이미지를 한층 강화한다.

GS샵 모르간

모르간은 이번 F/W 시즌 프렌치 감성을 바탕으로 일상과 오피스 모두에 어울리는 스타일을 제안한다. 기존의 미니멀하면서도 시크한 무드를 유지하되, 시대의 흐름에 맞춘 트렌디한 감각과 보다 지적인 분위기를 더해 브랜드만의 정체성을 한 단계 끌어올린 것이다.

이를 위해 배우 옥자연을 새로운 뮤즈로 발탁했다. 드라마 ‘경이로운 소문’, ‘슈룹’, 예능 ‘나 혼자 산다’ 등을 통해, 지적이고 세련된 이미지를 보여온 옥자연은 모르간이 지향하는 도시적이고 스타일리시한 여성상을 자연스럽게 구현한다는 평가다. 실제 이번 화보에서 주력 아이템인 ‘뉴핏 재킷’, ‘FAUX 스웨이드 셔츠’, ‘밴딩팬츠’를 착용해 심플하면서도 시크한 무드를 완벽히 소화했다.

쏘울은 9월 6일 오전 9시 20분 ‘더컬렉션’ 방송에서 소모 캐시미어 100% 반팔 니트와 카디건, 시어 니트 머플러 등을 선보이며, 리뉴얼 첫 방송을 기념해 10% 할인 혜택을 제공한다. 모르간도 같은 날 저녁 9시 35분 ‘쇼미더트렌드’ 방송에서 ‘뉴 핏 재킷’, ‘데님 슬랙스’, ‘FAUX 스웨이드 셔츠’ 등 신상품을 소개한다. 이날 방송에서 구매하면 GS샵 개국 30주년을 맞아 9월 10일까지 진행되는 ‘텐텐텐 페스티벌’에 따라 10% 할인과 10% 적립도 동시에 받을 수 있다.

SO,WOOL

이지운 GS리테일 홈쇼핑BU 패션2팀장은 “모르간과 쏘울은 각각 프렌치 감성과 프리미엄 소재 가치를 담아 고객에게 차별화된 경험을 제공해 왔다”라며 “버티컬 매장 ‘패션Now’, 자체 기획 브랜드 등과 시너지를 통해 패션에서 확실한 경쟁 우위를 실현하겠다”라고 설명했다.