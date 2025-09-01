홈앤쇼핑, 새 프로그램 '한채영의 쇼핑코드' 시작

홈앤쇼핑이 25년 차 배우 한채영과 손잡고 새로운 셀럽 스타일 프로그램 ‘한채영의 쇼핑코드(SHOPPING CODE)’를 출시한다고 1일 밝혔다. 패션·뷰티·이너뷰티 등 여성들의 일상을 빛나게 할 ‘트렌디템’을 한자리에서 만날 수 있다는 설명이다.

‘한채영의 쇼핑코드’는 ‘스타일 워너비’로 불리는 한채영이 직접 엄선한 아이템을 소개하며, 스타일링 비법과 숨은 스토리를 함께 전하는 쇼핑 방송이다.

시청자들과 실시간으로 소통하며 단순한 상품 정보 이상의 ‘스타일 영감’을 전할 예정이다.

[홈&쇼핑] 한채영의 쇼핑코드

첫 방송은 9월 2일 오후 7시 35분, ‘프리미엄 명품 컬렉션’을 주제로 펼쳐진다. 한채영은 브랜드별 매력과 더불어, 자신의 경험과 취향이 담긴 코디 팁을 공개하며 시청자들의 ‘장바구니 지수’를 높일 전망이다.

특히 이번 프로그램은 한채영이 이름을 걸고 진행하는 만큼, 그동안 공개되지 않았던 그녀의 솔직한 라이프스타일과 패션 철학을 가까이서 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

홈앤쇼핑 관계자는 “한채영은 단순히 상품을 소개하는 것을 넘어, 진정성 있는 스토리와 감각적인 연출로 고객과 소통하며 차별화된 쇼핑 시너지를 만들어낼 것”이라고 전했다.